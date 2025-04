Átkokat szórnak az oroszokkal való "kiegyezést" pedzegető amerikai ukrán képviselőre

Vihart kavart a The Telegraph című lap Victoria Spartz amerikai republikánus képviselővel készült interjúja. Az újság megírta, hogy a Kongresszus egyetlen ukrán származású tagját milyen hevesen támadják a választópolgárok, mert azt hangoztatja, hogy az oroszokkal való béke fejében területekről kell lemondania az országnak.

Több videót és képet is beágyaztak a cikkbe, amelyeken azt látni, hogy lakossági fórumokon milyen mérgesen reagálnak a választók. Igaz, a demokrata érzelmű bírálók nemcsak Ukrajna, hanem a Trump-kormányzat általános irányvonalának támogatása miatt is nekimentek.

I absolutely LOVE watching MAGA Rep. Victoria Spartz — one of Putin’s favorite puppets — get loudly shouted down at her own town hall meeting. More of this please!! ? ?pic.twitter.com/CZ15ETqhHV — Jon Cooper ?? (@joncoopertweets) March 29, 2025

A cikk megjelenése után az ukrajnai reakciók enyhén szólva nem voltak barátságosak. Heorhij Tihji ukrán külügyi szóvivő az X-en azt a megjegyzést tette, hogy

„Victoriával ellentétben az egész földünk mindig is ukrán volt, és mindig is az marad”.

Idegennek minősítette Spartzot, aki Ukrajnában nőtt fel és 22 éves korában vándorolt ki az Egyesült Államokba. Ott állampolgárságot szerzett, és később megválasztották Indiana állam kongresszusi képviselőjének.

??? "Unlike Victoria, all our land has always been and will always remain Ukrainian," — MFA spokesman Tykhyi responds to Spartz, who suggested Ukraine should cede territory to Russia to end the war. pic.twitter.com/FyYTlFv5CC — The Ukrainian Review (@UkrReview) April 8, 2025

A törvényhozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény bírálója, és az interjúban azt tanácsolta az ukránoknak, hogy szavazzák ki a hatalomból, amikor lehetőségük lesz rá - ez sem segít ukrajnai megítélésén.

Republican Congresswoman Victoria Spartz just said at a town hall that people in America are not guaranteed the constitutional right to due process: “You break the law, you don't have due process.” pic.twitter.com/gJ133LhJLo — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) March 31, 2025

Spartz sajátos véleményt fogalmazott meg közleményében, amelyben torzítással vádolta meg a The Telegraphot, és még azt is felvetette, lehet hogy Zelenszkij elnök fizet a lapnak, hogy „hamis szalagcímeket kreáljon”.

„Nem meglepő, hogy a brit média ugyanolyan hazug, mint az amerikai mainstream... hatalmas erőfeszítéseket tettem, hogy segítsem az ukrán fegyveres erőket, hogy megnyerjék a brutális küzdelmet Oroszország ellen”

– írta.

„Sajnos, ha olyan idióták és bűnözők, mint Zelenszkij és báb-parlamentje vezetik az országodat, akkor az egy veszett ügy. Putyin lehet, hogy gonosz, de nem hülye”

– folytatta a közleményében, majd hozzátette, hogy a „jelenlegi helyzetben az a realitás, hogy Ukrajna nem tudja visszaszerezni a földjeit; csak átmeneti megoldás érhető el – az Egyesült Államok közvetítésével –, amely lehetőséget ad a feleknek újra rendezni soraikat. A végeredmény már nem csak a harcmezőn dől majd el”.

??Спартц, офіційна заява:



«Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українській армії виграти її жорстоку боротьбу з Росією.



На жаль, якщо твоєю країною керують дебіли та шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент — це безнадійна справа. pic.twitter.com/XMLSGICT8C — Voice of Ukraine (@newstop_us) April 8, 2025

Spatzot az dühítette, fel, hogy a The Telegraph szalagcíme szerint azt mondta: „Zelenszkijnek területet kell átadnia Oroszországnak.”

I would not be surprised that @ZelenskyyUa is paying @Telegraph to fabricate false headlines to continue making money on the blood of the Ukrainian people.



I am proud of my Ukrainian heritage of the real warriors - not cowards in Zelensky mafia wiping out patriots,… https://t.co/wVoOLHKPdU — Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) April 8, 2025

Már a lakossági fórumokon elhangzott saját és nem a média által közvetített szavai is nagy haragot váltottak ki, pedig közben azt is állítja, hogy mélységesen elítéli az orosz inváziót, és annak megindulása után még el is látogatott a szülőföldjére, ahol nagyanyja házának ablakai betörtek a bombázások nyomán.

Annak ellenére, hogy jobbára Trump elnök nézeteit ismétli, a republikánus pártvezetés őt és kollégáit is arra kérte, hogy

ne járjanak választói fórumokra,

hogy elkerüljék a szitokáradatot.

Több videó és fénykép szerint azonban Spartz nem zavartatja magát: mondja a véleményét a pódiumon, miközben a közönség soraiból pfujolnak és füttyögnek, aztán megy a következő „falugyűlésre”.

The only Ukrainian in the US Congress, Victoria Spartz, advised Trump to be as tough as possible on Zelensky.



"I come from Ukraine and I know exactly who these people are." pic.twitter.com/9oTQ0B4fJ0 — Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 2, 2025

Az indianai képviselőnő sosem volt hajlandó meghunyászkodni, és a múlt hétvégén tálcán kínálta fel magát a választóknak, ők pedig kihasználva a ziccert, nem kímélték – írta a The Telegraph.

A lap szerint Spartz elmonda, az ukránoknak el kell fogadni a területek Oroszországnak való átengedését, és le kell váltani Volodimir Zelenszkij elnököt, „ha nem akarják elveszíteni az egész országot”.

„Egyszerűen nem értem, hogyan lehet őket (Ukrajnát) úgy pozicionálni, hogy követelhessék az egész ország megtartását. Ha nyerésre állnának, az egészen más lenne”.

Ezt az idézetet pontosította közleményében, úgy, hogy „ideiglenes megoldást” tart reálisnak.

A képviselő asszony álláspontja azért zavar és bőszít fel sokakat, mert egyszerre adna engedményeket a támadó félnek (Moszkvának), miközben Ukrajna győzelméről beszélt. Volt iskolaigazgatója erre árulónak nevezte.

Spartz’s former school teacher in Nosivka, Chernihiv region, talking about her pic.twitter.com/BV89ZsqELy — Mira of Kyiv ?? (@reshetz) April 11, 2025

Spartz támogatta Donald Trump elnök ötletét, hogy Washington kezdjen tárgyalásokat Moszkvával.

„Trump ezt örökölte, így most ezzel kell megbirkóznia” – mondta, az előző elnököt, Joe Bident hibáztatva, akivel személy szerint összeütközésbe került, mert az szerinte a kezdetekben nem volt hajlandó elengedő segítséget nyújtani Ukrajnának, hogy megnyerje a háborút. „Ahogy két évvel ezelőtt mondtam, a legjobb dolog olyan gyorsan megnyerni egy háborút, ahogy csak tudjuk. A »támogatjuk, amíg csak kell« szöveg általában nem végződik jól a demokráciák számára” – mondta a The Telegraphnak.

Spartz Bidennel szembeni megvetésén már csak Zelenszkij iránti antipátiája tesz túl.

A Trumppal folytatott, elhíresült fehér házi kiabálás után Spartz asszony azzal ment neki Zelenszkijnek, hogy „rossz szolgálatot tett az ukrán népnek”, és „megsértette az amerikai elnököt”, „újraválasztása pedig az egész ország elvesztését jelentené”.

Az amerikai kongresszusi képviselőnő már korábban is többször bírálta a kijevi vezetést.

?? Constituents have torn shreds out of @RepSpartz for her views, but she’s not backing down



Read the interview here ⬇️https://t.co/LOToSyPqQ6 pic.twitter.com/US49ZY0CiK — Telegraph US (@TelegraphUS) April 7, 2025

A háború kezdetén Spartz még az Ukrajna számára nyújtott amerikai támogatás szószólója volt, de tavaly már a 61 milliárd dolláros segélycsomag ellen szavazott. Az ok: korrupcióval vádolja Zelenszkij kormányát, és ellenezte, hogy „biankócsekkeket” állítsanak ki Kijevnek.

Amikor egy márciusi fórumon kérdőre vonták, hogy „miért nem támogatja a saját népét”, az volt a válasza, hogy „amerikai képviselőként az első számú feladatom az érdekek, az amerikai érdekek védelme”.

Spartz nem az a fajta amerikai, aki szülei révén „külföldi származású”, és akinek esetleg hiányos fogalmai vannak az őshazáról. De – bár Ukrajnában nőtt fel – „elsősorban amerikai állampolgárnak” tekinti magát.

„Bárki, aki átjön az óceánon, annak America first felfogása lesz”

- mondta. Ezért volt az, hogy a The Telegraph-interjú során végig az „ők” névmással említette az ukrán népet.

Spartz a Csernyihivi régióhoz tartozó Noszivában született. A leendő képviselő 2000-ben érkezett meg az Egyesült Államokba. Állampolgárságot szerezve könyvelőként kezdett dolgozni. Később ő lett Indiana állam igazságügyi minisztériumának pénzügyi vezetője. Innen került 2017-ben az indianai szenátusba, majd 2021-ben beválasztották a az amerikai kongresszusba. Tavaly feljelentették, és a Képviselőház etikai bizottsága vizsgálatot indított ellene, mert állítólag goromba szavakkal illette a beosztottjait. Ő tagadta a vádakat, és végül ejtették is az ügyet.

Az már komolyabb ügy volt, amikor washingtoni Dulles nemzetközi repülőtér biztonsági személyzete egy 380-as kaliberű pisztolyt talált a kézipoggyászában.

A képviselő közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy véletlenül maradt a poggyászban a fegyver, és nem is volt megtöltve. A törvényhozó – Trump elnökhöz hasonlóan – az ingatlanfejlesztésben is kipróbálta magát a politikai pálya előtt, és Trumphoz hasonló nézetei vannak „az üzlet művészetéről”:

„Mindenki megpróbál átverni téged, és ha nem vagy jó a tárgyalásban, akkor gyorsan átvágnak”

– mondta. Amiben nem egyezik a véleményük, az az, hogy hogyan tekintenek Vlagyimir Putyinra.

„Putyinban soha nem lehet megbízni, vele csak úgy lehet békét teremteni, ha van akkora erőnk, hogy képesek legyünk megnyerni egy háborút, és pont”. „Amikor az ember a saját szemével látja, mi történik, szinte szürreális, hogy ezt a XXI. században éljük át” – mondta a Vanity Fairnek.

Annak ellenére, hogy általában nem érzékenyül el, amikor Ukrajna kerül szóba, és a háborút a kongresszusi munkájától való „figyelemelterelésnek” tekinti, az ukrán katonákat hősnek tartja. Viszont Trumphoz hasonlóan ő is tűzszünetet akar.

„Mindenkinek készen kell állnia egy újabb háborúra. De ha készen állunk a háborúra, akkor talán még béke is lehet” – vélekedett.

Az ukránok (és támogatóik) nem kérnek belőle

Az ukrajnai születésű Spartzot, megjegyzései után nem csak az ukrán külügyminisztérium, de más ukránok és külföldiek is kritizálták.

Victoria Spartz saying “as a Ukrainian..” pic.twitter.com/dEfxY6m6CK — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) April 8, 2025

Jevhenija Kravcsuk törvényhozó az X-en azt írta, hogy

„Victoria Spartz legutóbbi kijelentései nem tanácsok. Sérteget egy olyan nemzetet, amely a túléléséért küzd. Az ukránok maguk döntenek a jövőjükről, nincs szükségünk utasításokra, hogy kit válasszunk meg, vagy hogy milyen földet ’adjunk fel’”.

„Közben továbbra is elkötelezettek maradunk az Egyesült Államok és partnereink által vezetett békés erőfeszítések mellett. De a békét nem lehet megaláztatásra építeni - csakis az igazságosságra, a szabadságra és egy olyan nép tiszteletére, amely minden egyes nap a legmagasabb árat fizeti meg ezekért az értékekért” – szólt az üzenet.

Jara Csornohuz ukrán költőnő, (egyben katona és tengerészgyalogos) pedig egyszerre szólt be Spartznak és Donald Trumpnak:

Dear Americans, don’t be fooled by this lady. She is not Ukrainian and doesn’t represent interests of our nation. To be born in Ukraine in 1970s and move to the US as a student in 2000s - does not mean that the one has any connection to our modern state or has a moral value to… pic.twitter.com/4DAZF7pXAT — Yara Chornohuz (@BlackStork22) April 7, 2025

„Kedves amerikaiak, ne hagyják, hogy ez a hölgy becsapja önöket! Ő nem ukrán és nem képviseli nemzetünk érdekeit. Az, hogy Ukrajnában született az 1970-es években, és a 2000-es években költözött az Egyesült Államokba diákként - nem jelenti azt, hogy az illetőnek bármilyen kapcsolata van modern államunkkal, vagy hogy erkölcsi joga van ahhoz, hogy az ukránok nevében beszéljen”.

„Ráadásul az elmúlt években szánalmasan úgy tett a nyilvánosság előtt, mintha már elfelejtette volna az ukrán nyelvet.

Ő nem ukrán, ő csak egy újabb ostoba trumpista

, aki akkor használja a származását, amikor az neki és a gazdájának hasznára válik...”.