Országos szintű bombariadó volt Szlovákiában

Hétfő reggel elsőként a Slovensko mozgalom és Keresztény Unió jelentette a rendőrségnek, hogy bombafenyegetést kaptak, emiatt azonnal bejelentést tettek – tájékoztatott mindkét politikai tömörülés. Matúš Bystriansky, a Slovensko mozgalom szóvivője a sajtóval közölte, hogy e-mailben kapták a fenyegetést, melyben az állt, hogy támadásra készülnek a pozsonyi székházuk ellen.

Az ugyancsak ellenzéki Za ľudí nevű politikai tömörülés szintén névtelen e-mailben kapott fenyegetést.

„A politikai pártok ilyen megfélemlítését és a demokrácia veszélyeztetésének tekintjük”

– közölte Alexandra König, a párt sajtóosztálynak munkatársa. Az említett pártokon kívül a Szabadság és Szolidaritást is hasonló módon fenyegették meg ismeretlenek. Sőt, a parlamenten kívüli Magyar Szövetség pártja is bombariadót jelentett. Magdeme Klára, a párt szóvivője úgy tájékoztatott, hogy a névtelen levélíró egy furgonba rejtett bombával fenyegetőzött, amit a párt pozsonyi székháza előtt hozott volna működésbe. A szlovák nyelven megfogalmazott fenyegetés e-mailben érkezett a párt egyik alkalmazottjának a címére. Az anonim levélíró azzal fenyegette meg a pártot, hogy felrobbantja a székházat, amint le tudja parkolni furgonját az épület mellett. A levél szövege ékezetek nélkül, hibás szlovák ragozással íródott.

Bombariadó volt a Szociális Biztosító irodáiban is, de robbanószert itt sem találtak. A biztosító alkalmazottai délben már ismét fogadhatták az ügyfeleiket. A pártok és a Szociális Biztosító mellett a magyarok lakta Dunaszerdahely városának önkormányzata is bombafenyegetést kapott. A városházán az ügyfélfogadás itt is több mint egy órán át szünetelt. Csiba Tibor, a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség parancsnoka elmondta, hogy a bombariadót a városháza melletti parkoló területére jelentették be, a fenyegetés pedig országos szintű volt.

Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a rendőrség biztonsági intézkedéseket fogadott el a történtek után. Hozzátette, hogy egyik esetben sem igazolódott be a valós veszély, ugyanakkor minden egyes esetet individuálisan vizsgálnak ki. Bővebb információkat nem árulhatott el. „Az emberek biztonsága továbbra is prioritást élvez, ezért is érdekünk, hogy a témát ne kommunikáljuk proaktívan, nehogy ezzel motiváljunk más lehetséges elkövetőt” – közölte a szóvivő, majd hozzátette, hogy a tárcán belül semmilyen veszélyt nem becsülnek alá, aktívan együttműködnek külföldi partnerekkel is, hogy megnöveljék ellenálló-képességüket az új biztonsági kihívásokkal szemben. Szlovákiában az elmúlt időben nem ez volt az első alkalom, hogy országos szintű bombafenyegetést kaptak állami intézmények.