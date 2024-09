Brit miniszter: nem kell annyit zuhanyozni!

Nem kell mindig lehúzni a vécét – ez volt Ken Livingstone radikális munkáspárti londoni főpolgármester egyik ajánlása 2006-ban. Bár az Hugo Chavezzel is üzletelő „Vörös Ken” már a saját pártjának is kínos volt és 2018-ban kilépett, a mostani munkáspárti kormánynak is vannak hasonló, a lakosságnak címzett ötletei. Steve Reed környezetvédelmi miniszter például azt akarja, hogy a brit családok ötödével kevesebb vizet használjanak.

Az egyik stratégia az lehet, hogy mindenki töltsön kevesebb időt a zuhany alatt. Azt is elmondta, hogy szerinte az emberek 90 százaléka úgy hiszi, hogy „nagyságrendekkel” kevesebb vizet használ el, mint valójában. Egy brit átlagban napi 152 liter vizet fogyaszt – tette hozzá.

Mindezt abban a beszédében említette, amelyet a különböző vízszolgáltató cégek főnökei előtt mondott el és amelyben említette az új törvényeket, hogy börtönbe kerülhetnek, ha továbbra is szennyvizet engednek a brit folyókba és tavakba. Az ágazatot azonban nem fogják államosítani (a zöldek nyomása ellenére), mert az több milliárd fontba kerülne és csak még rosszabbá válna a szennyvízprobléma – mondta. A brit vízszolgáltató rendszer még a viktoriánus korból, tehát az 1800-as évekből származik, és átalakításra szorul, amit meg is ígért. Ugyanakkor ennek is több milliárd fontos költsége lesz. A tervekben kilenc új víztározó és 8000 kilométernyi vízvezeték építése szerepel. És hogy mikorra készülhetnek el a felújítással? Erre nem volt hajlandó válaszolni, mert először meg kell várni az ügyben folyó vizsgálat eredményét – mondta.

A miniszter tagadta, hogy a lakossági felszólítás azt jelenti, hogy egyfajta vízfelhasználási kvótát vezetnének be. Viszont kihasználta az alkalmat, hogy politizáljon és az előző, konzervatív kormányt hibáztassa, amiért a lakosoknak most többet kell fizetniük a vízért. Az ő meglátása az volt, hogy a pénzeket a csatornarendszerre és nem cégvezetői prémiumokra és osztalékokra kellett volna fordítani.

A tervezett új brit víztörvényben a vízszolgáltatók főnökeit börtönnel és a prémium elveszítésével fenyegetik, továbbá kikötik, hogy a cégeknek kell állniuk a folyók és tavak vízminősége garantálásának költségeit.