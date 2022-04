Pénteken 50 körül járt a kramatorszki vasúti támadás halottainak száma

A kelet-ukrajnai lázadók egyik fővárosától, Donyecktől 80 km-re északra fekvő Kramatorszk egy ideig sokat szerepelt a híradásokban. 2014-ben a Kijev elleni felkelés idején a Moszkvabarát lázadók hatalmas csatát vívtak az ukrán hadsereggel, amely a szomszédos Szlovjanszkkal együtt ezt a várost is visszafoglalta.

Most ismét eljött a halál a városba: a menekülőktől nyüzsgő vasútállomáson egy rakétatalálat péntek délutáni adatok szerint körülbelül 50 embert ölt meg és több, mint 100-at megsebesített. A közösségi médián videók jelentek meg az állomás melletti peronon az ingóságaik között fekvő halottakról.

Ukrán illetékesek szerint néhány ezer polgári lakos várt a kijutásra, mert a kormány figyelmeztette őket az erőiket átcsoportosító oroszok elsöprő offenzívára készülnek Kelet-Ukrajnában a teljes Luhanszki és Donyecki körzet elfoglalására.

(A két lázadó köztársaság ezek egy részét ellenőrzi, de „alkotmányuk” az egészet magáénak mondja. A háború előestéjén Putyin orosz elnök teátrális tévé közvetítés során elismerte a köztársaságokat, majd kölcsönös segítségnyújtási egyezményt írt alá velük).

"Ez szándékos volt"

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter azt állította, hogy az oroszok lőtték a kramatorszki vasútállomást egy ballisztikus rakétával – teljes tudatában annak, hogy azon evakuálásra váró emberek zsúfolódtak össze. „Ez szándékos mészárlás volt” – írta Twitteren.

A New York Times szerint egy a szovjet korszakban kifejlesztett Tocska-U rövidhatótávolságú ballisztikus rakéta csapódott be és a Twitteren meg is jelent egy videó egy ilyen rakéta testéről,

amire ezt írták oroszul – vélhetőne valamiféle bosszúból: „a gyerekekért”.

A háború harmadik hetében egy ilyen rakéta csapódott be a szakadárok egyik fővárosában, Donyeckben – az oroszok állítása szerint az ukránok indították el és bár lelőtték 17 ember halálát okozta.

Moszkva ismét tagad

Az orosz védelmi minisztérium sietve azzal az állítással reagált a pénteki atrocitás hírére, hogy Tocska-U-t csak az ukrán hadsereg használ, az oroszoknál Iszkander van hadrendben. A tárca „provokációnak” nevezte „a kijevi nacionalista rezsim” állításait.

Mindez azonban nulla meggyőző erővel bír Kijevben és nyugaton is, mivel az oroszokat már így is azzal vádolják, hogy megpróbálják félremagyarázni a Kijev környéki Bucsában és más városokban történt vérengzéseket.

Pavlo Kirilenko, az ukrán kézen lévő Donyeck régió kormányzója azt mondta, hogy a Tocskában tiltott, kazettás töltet volt.

Ez a levegőben robbanva több tucat parányi bombát szórt szét, fokozva a pusztítást. A kazettás bombák tilalmáról szóló konvenciót sem Oroszország, sem Ukrajna nem írta alá, ahogy az Egyesült Államok és Lengyelország sem.

A Reuters hírügynökség péntek délután még azt írta: nem tudta megerősíteni, hogy mi történt Kramatorszkban. A Fehér Ház, valamint az Európai Unió Kijevbe látogató vezetői viszont elítélték a támadást.

Nyitókép: MTI/AP/Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldala