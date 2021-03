Különleges részletek derültek ki a cseh multimilliárdos haláláról

Mint az Infostart már beszámolt róla, magánhelikoptere balesetében elhunyt az 56 éves cseh dollármilliárdos Petr Kellner, Alaszkában csapódott a földbe, vele együtt öten vesztek oda, egy másik cseh férfi, valamint további három amerikai személy, köztük a helikopter 33 éves pilótája, egy személyt súlyos állapotban az anchorage-i kórházba szállítottak.

Az amerikai szövetségi légügyi hatóság tájékoztatása szerint az Eurocopter AS50 típusú gépet Butte városka közelében érte a katasztrófa, egyelőre nem tudni, hogy miért.

Az idnes.cz cseh portál úgy értesült, hogy a helikopter

síelők egy csoportját

szállította. A baleset akkor történt, amikor a csapat úgynevezett heliskiingre indult, ami egy rendkívül drága és kockázatos extrém sport, lényege, hogy a síelő a helikopterből kiugrik az egyébként érinthetetlen hegycsúcsra, majd a szűz hóban lesiklik a hegyoldalon.

Így néz ki maga a sportág:

Vagyon, befolyás

Az 56 éves cseh milliárdos tragikus balesetéről szóló külföldi sajtóértesüléseket a cseh hírügynökségnek megerősítette Kellner befektetési alapjának, a PPF-nek (Prvý privatizačný fond) a szóvivője is. Ez a befektetési csoport a tulajdonosa mintegy 30 közép- és kelet-európai tévétársaságnak, de Kellner volt a tulajdonosa az O2 telefonszolgáltató cseh és szlovák leányvállalatának, valamint a Home Credit hitelnyújtó cégnek is.

Szlovákiában is a legbefolyásosabb vállalkozók közé tartozott, egyrészt éppen a 130 millió eurós éves hasznot termelő Markíza, másrészt az O2 Slovakia miatt, melynek éves forgalma 300 millió euró. A következő vállalat, amely Kellner érdekkörébe tartozik Szlovákiában, az útvámrendszert működtető SkyToll. Kellner korábban csupán pénzügyi beruházóként volt ismert a társaság mögött, az üzleti életben azonban lényegében a tulajdonosának tekintik. A Csehországban működő CzechToll vállalatot is a PPF birtokolja. Az árakat összehasonlító Heureka is cége érdekeltsége.

Petr Keller vagyonát a Forbes nemrég 17,5 milliárd dollárra becsülte (11,2 milliárd euró), a Bloomberg listáján Kellner 15,7 milliárd dolláros vagyonnal szerepel.

A PPF több országban is jelen van Európától Oroszországig, valamint az Egyesült Államokban és Ázsiában is vannak érdekeltségei. Tavaly június végi állapot szerint a PPF közel 44 milliárd euró vagyoni érték felett gazdálkodik.

2018-ban a cseh vállalkozó cége vette meg a Telenor Magyarországot, jelenleg 75 százalékos tulajdona van benne a vállalatnak. Övé volt még a hazai Skoda-forgalmazó, valamint a Mall Csoport is.

Pénzügyi birodalmát – a Paraméter felvidéki portál összefoglalója szerint – a Cseh biztosító (Česká poisťovňa) alapjaira építette, melynek egyötödét vásárolta meg 1996-ban. Később a PPF-et holdinggá alakította, székhelyét pedig Amszterdamba költöztette. A beruházási alap révén a 90-es években mintegy 200 társaságba és vállalkozásba fektetett be. Kellner egyébként

1987-ben végzett közgazdászként,

és a rövid filmstúdiós kezdet után az első igazi munkahelye az Impromat nevű cég volt, amely fénymásológépeket importált az akkor megnyíló Csehszlovákiába. Lényegében az Impromatnál állt össze az a baráti-vállalkozói hármas (Kellner mellett Milan Vinkler és Milan Maderyc), amely

1991-ben meglátta a nagy üzleti lehetőséget az akkor induló kuponos privatizációban.

Csehországban a rendszerváltás utáni privatizáció leegyszerűsítve úgy zajlott, hogy az állampolgárok kuponokat kaptak, amelyeket az állami vállalatok részvényeire válthattak be, és ezt vagy az árveréseken közvetlenül licitálva tették, vagy befektetési alapokba összeállva. A PPF egy volt az ilyen alapok közül

A vállalkozóé volt a prágai O2 Arena is.

A világ 500 leggazdagabb emberének egyike volt, csehként az egyetlen ebben a csoportban.

Hogy a PPF élén ki váltja, egyelőre rejtély.

A Moneta Money Bank részvényei hétfőn Prágában 4,3 százalékot estek a hírre reagálva. PPF másik befektetése, az O2 Csehország részvényei 0,8 százalékot csúsztak.

Filmben

A G7 összeállításában szerepel, hogy csaknem legendás az az 1989-ből származó 20 másodperces filmrészlet, amelyben statisztaként szerepel: egy házibuliba érkező lányt enged be az ajtón, majd bemutatja őt egy másik férfinak – az akkor 25 éves Petr Kellner a Prága melletti Barrandov filmstúdió asszisztensekét keveredett a villámlásnyi epizódszerepbe.

Nemzeti-emberi gyász

Miloš Zeman cseh elnök a halál kapcsán szóvivője útján kifejezte, mennyire tisztelte az üzletembert sikerei miatt, és "nagyon sajnálja tragikus halálát".

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a Twitteren írt: "Hihetetlen tragédia. Nagyon sajnálom, mélységes részvétem Petr Kellner családjának."

A cseh üzleti világ egyik kiemelkedő alakja, Kellner filantróp erőfeszítései az oktatásra összpontosultak, és a feleségével, Renáta Kellnerovával alapított Kellner Családi Alapítványon keresztül irányították őket.

A PPF 100 millió cseh koronát (csaknem 1,4 milliárd forint) adományozott a kormánynak a koronavírus-járvány korai szakaszában fellépő légzőkészülékekért, maszkokért és tesztkészletekért.

Petr Kellner temetése szűk családi körben lesz. Befektetési csoportjának szóvivője azt kérte, hogy mindenki tartsa tiszteletben a Kellner család magánéletét.

„Miközben munkáját a hihetetlen szorgalom és kreativitás jellemezte – áll a PPF által kiadott nyilatkozatban –, magánélete a családé és a gyermekeié volt.”

Nyitókép: MTI/AP/CTK/Roman Vondrous