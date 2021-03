Petr Kellner halálával hazai kézbe kerülhet a magyar Telenor

Rövid távon nem lesz hatással a PPF csoport működésére Petr Kellner váratlan halála, hosszabb távon azonban az örökösök döntik el, hogy milyen irányt vesz a 3 kontinensen, 25 országban jelenlévő 44 milliárd eurós vagyon kezelő cseh PPF óriásvállalat - mondta az InfoRádiónak a HWSW informatikai hírportál szakújságírója.

A szombaton helikopter-balesetben Alaszkában elhunyt, a rendszerváltozás idején felemelkedett cseh milliárdos ugyanakkor a Telenor Magyarország többségi tulajdonosa is volt, ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió Koi Tamás szakújságírót.

"Kellner az elmúlt évtizedekben a médiában, a banki és a pénzügyi szolgáltatások területén, a távközlésben is számos érdekeltségre tett szert és nem is csak Európában, hanem Kínában is kiépített egy pénzügyi szolgáltatót. Minket, magyarokat érint, hogy a PPF tulajdonában van a Telenor Magyarország, az egyik legnagyobb magyarországi mobilszolgáltató, 2018-ban vette meg a norvég tulajdonostól a magyar vállalatot a PPF, a bolgár, a szerb és a montenegrói üzletágat is. Csehországban az O2 mobilszolgáltató a PPF-hez tartozik.

A most következő lépések a piacot is nagyon érdeklik, nem volt olyanra példa a régióban, hogy egy ilyen befolyással rendelkező üzletember idő előtt elhunyt volna"

- részletezte a szakíró.

Az 56 éves korában elhunyt Petr Kellnernek négy gyermeke van, ami tovább bonyolíthatja a helyzetet. Cégein keresztül 160 ezer ember napi betevőjéért volt felelős.

Koi Tamás jelezte, már megnevezték azt az embert, aki rövidtávon elnavigálhatja a cégbirodalmat, egy "másik részvényesről", Ladislav Bartoníčekről van szó, Kellner üzlettársa volt és ismeri a PPF napi működését.

A Telenorra kitérve elmondta, 75 százalék a PPF tulajdoni aránya, a másik 25 százalék 2019-ben a magyar állami fenntartású Antenna Hungáriához került.

A szakíró szerint itt is fontos kérdés lesz, hogy mit akarnak az örökösök, és

az sem kizárt, hogy a Telenor Magyarország eladásával kapcsolatos tárgyalások már Kellner halála előtt megkezdődtek.

Ami biztosnak látszik, hogy az Antenna Hungáriát eladás esetén elővásárlási jog illetné meg.

"Úgy látszik, van is olyan állami szándék Magyarországon, hogy egy nagy mobilszolgáltatót megszerezzen az állam, erről már régóta szó is van, kormányzati nyilatkozatok is szóltak erről, tehát egyáltalán nem tűnik utópiának a jelenlegi helyzetben" - mondta.

