Kiderült, mennyiért vette meg a magyar Telenor negyedét az állam

A magyar Telenort birtokló cég 25 százalékos részvénypakettjének 2019 őszi, akkor ismeretlen összegű megvásárlásának híre kétéves piaci pletykálkodásnak tett pontot a végére.

Most kiderült az is, hogy 101,16 milliárd forintot fizetett az Antenna Hungárián keresztül a magyar állam a PPF Csoportnak a cseh befektető tulajdonában lévő Telenor Magyarország negyed üzletrészéért. A tranzakciót részben tőkeemelésből, részben hitelből finanszírozta a vállalat - írta meg a G7. A magyar állam tőkesoron 55 milliárd forintot tett be az Antenna Hungáriába, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő pedig közel 46 milliárd forint éven belül lejáró hitellel támogatta meg az ügyletet.

A norvég Telenor 2018 elején vált meg a magyar mellett a bolgár, a szerb és a montenegrói leányvállalatától, a régiós érdekeltséget egyben vette meg összesen 2,8 milliárd euróért a leggazdagabb cseh üzletember Petr Kellner. A 75 százalékos pakettet a tavalyi magyar tranzakció után megtartotta a cseh többségi tulajdonos.

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs