Elhunyt Sir Tom Moore, a Covid-járvány legjótékonyabb veteránja

Nagy-Britanniában elhunyt az a háborús hős veterán, aki többmillió fontot gyűjtött össze az a koronavírus-járvány sújtotta egészségügyi szolgálat megsegítésére. A sors, keserű fintora, hogy a 100 éves Sir Tom Moore százados Covid-19-ben halt meg.

Századik életévében ismét nemzeti hőssé vált. A háborús veterán tavaly hívta fel magára a figyelmet, amikor a karantén közepette tartott kerti sétáival pénzt kezdett el gyűjteni a brit egészségügyi szolgálat, az NHS részére.

„A holnap egy jó nap lesz. Egész életemben optimista voltam. Még ha rosszul mentek is a dolgaim, tudtam, hogy rendbejönnek” – mesélt életfilozófiájáról egy tavalyi ITV interjúban.

A GQ és Sir Thomas vicces és ironikus videója a szuperfitt öregről:

A múlt héten azonban jött az aggasztó hír: Sir Thomast Covid-19-cel kórházba vitték.

Az egész falu, ahol lakott, neki drukkolt. Csakúgy, mint a kórházi nővérek.

Kedden pedig a szomorú bejelentés: Thomas Moore Kapitány, avagy magyarul százados, annak a koronavírus-betegségnek az áldozata lett, amely ellen maga is harcolt.

Sir Thomas lányai hálájukat fejezték ki, amiért apjukkal lehettek utolsó óráiban.

„Nevettünk és sírtunk együtt. A gyerekkorunkra és anyánkra emlékeztünk” – írták. A járvány korai szakaszában sok családtag el sem tudott búcsúzni haldokló szeretteitől.

„Édesapánk utolsó éve különleges volt. Fiatalos erőt adott neki és olyan dolgokat élt át, amiről álmodni sem mert... sok ember csak kevés ideig ismerte, de számunkra nagyszerű apa és nagyapa volt” – tették hozzá.

Thomas középosztálybeli családba született, de 9 éves korában – 1929-ben – beütött a nagy gazdasági világválság, hirtelen éhezés és betegségek vették körül.

A világháború idején a burmai dzsungelekbe küldték, ahol a britek közelharcot vívtak a japánokkal. Hazatérve olyan munkát kapott, aminek nem volt köze szenvedélyéhez, a motorokhoz, bár motorversenyekre azért járt.

Egy tetőfedő cégnél lett irodai menedzser.

Viszont itt mosolygott rá a szerencse: Moore már-már lemondott arról, hogy valaha is párt talál magának, de itt botlott bele későbbi feleségébe, aki 15 évvel fiatalabb volt nála. Mégis, ő lett demenciás és ment el hamarabb, 2006-ban. Az idős férfi később egyik lányához költözött.

Sir Thomas nevét áprilisban kapta fel a brit média, amikor az agg veterán elfogadta a családi kihívást: 100 kört megy a kertben 100. születésnapja előtt. A briteknél hagyományosan népszerű a jótékony célokra történő önkényes gyűjtés. A szeretetre méltó öreg, aki eredetileg csak 1000 fontot akart összegyűjteni az NHS számára, belopta magát a karanténba zárt nemzet szívébe és végül

több mint 32 millió fontot gyűjtött össze.

Hálás volt az egészségügynek, mert kikezelte a bőrrákból és csípősérüléséből.

A nyáron ezek után ezredessé léptették elő, a Windsori Palota kertjében pedig lovaggá ütötte a királynő, és így lett belőle Sir. A királyi légierő gépei a tiszteletére átrepültek felette és még egy "number one" dal is fűződik a nevéhez. Michael Ballal közösen énekelte a Liverpool FC himnuszát, a You Never Walk Alone-t, és így ő lett az első 100 éves, aki listavezető lett.

II. Erzsébet királynő magánüzenetben fejezte ki gyászát a családnak.

Nyitókép: MTI/EPA/Capture the Light Photography/Emma Sohl