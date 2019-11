Macron iszonyú vihart kavart Berlinben

„A NATO agyhalott”, Európa eltűnhet geopolitikai értelemben – erről beszélt egy interjúban az egyre markánsabb külpolitikai szerepre törő francia államfő.

Emmanuel Macron szerint az a baj az észak-atlanti szövetséggel, hogy

teljességgel hiányzik a koordináció a stratégiai döntéshozatalban az Egyesült Államok és szövetségesei között.

Ezzel beállt azoknak a francia elnököknek a sorába, akik Charles de Gaulle-tól kezdve belülről bírálták a szövetséget.

Macron a brit Economist magazinnak adott interjút, és szavai, hogy „egy másik NATO-szövetséges, Törökország ellenőrizetlen, agresszív fellépésre képes”, csak fokozták a nemtetszést. Az pedig, hogy „nem tudom” volt a válasza arra kérdésre, hogy hisz-e a NATO alapító chartájában említett kollektív védelemben, és hogy újra kell-e gondolni, mi is a szövetség, kiverte a biztosítékot.

Angela Merkel német kancellár „drasztikus szavaknak” nevezte Macron megjegyzéseit és azt mondta:

a NATO a német biztonság sarokköve.

A rosszmájúak – Amerikában és másutt is – megjegyezhetik: sietett demonstrálni hűségét, miközben az amerikaik, lengyelek, skandinávok és mások masszív rosszallása közepette részt vesz az Északi Áramlat 2 projektben, amelyen orosz gáz érkezik majd Németországba a Balti-tengeren keresztül.

A Macron-interjút úgy időzítették, hogy az Jens Stoltenberg NATO-főtitkár berlini látogatása idejére essen. Így Merkel a NATO-főnökkel együtt állt ki a nyilvánosság elé. „Németország a NATO szívében van” – mondta a vendég, míg Merkel azt mondta, nem ért egyet Macronnal és nincs szükség ilyen átfogó támadásra.

Törökország szíriai offenzívája kapcsán Merkel arról beszélt, hogy a NATO-nak „beszélőviszonyban kell maradnia” a szövetséges tagállammal,

annak kizárása nem sok eredményt hozna.

Stoltenberg közben üdvözölte, hogy Németország növeli katonai kiadásait – ezek elmaradása miatt korábban Donald Trump amerikai elnök is élesen bírálta Berlint. A főtitkár ugyanakkor üzent a tengeren túlra is: ha Amerika eltávolodik Európától, akkor az nemcsak a szövetséget gyengíti, de Európát is megoszthatja.

Visszatérve Macronra, a francia elnök a decemberi NATO-csúcstalálkozó előtt kérdőjelezte meg a szövetség hatékonyságát. Macron azt is megjegyezte: „úgy tűnik, Amerika kezd hátat fordítani nekünk – például azzal, hogy a szövetségesekkel való konzultáció nélkül vonta ki Trump Szíriából az ottani amerikai kontingenst. A lépés meglepte az európai szövetségeseket. Itt az ideje, hogy Európa ne úgy viselkedjen, mint egy kisebb partner, sőt

az Európai Uniónak saját védelmi erőt kéne felállítania"

– ismételte meg már ismert véleményét a francia elnök.

NATO-reakció, orosz öröm

Stoltenberg szintén elutasította Macron bírálatát, s csatlakozott a német kancellár szemléletéhez. "A NATO erős" - hangsúlyozta a főtitkár.

Moszkva üdvözölte csütörtökön Emmanuel Macron francia elnök "őszinte" szavait a NATO állapotáról. "Ezek a szavak aranyból vannak. Őszinték és a lényeget tartalmazzák. Ez a NATO jelenlegi állapotának pontos meghatározása" - írta a Facebook oldalán Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivő.

