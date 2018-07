Parfümös üveg rejtette a halálos mérget

A brit hatóságok biztosak abban, hogy bizonyítani tudják: Oroszországnak köze van a márciusi és júliusi Movicsok-mérgezésekhez. A rendőrség azt állítja, azonosította a Szergej Szkripal kettős ügynök és lánya ellen végrehajtott vegyifegyver támadás elkövetőit. Bár a neveket nem adták ki, arra utalnak, hogy egy négyfős orosz csoport érkezett Angliába, majd valószínűleg távozott a gyilkossági kísérlet után. Az egyik elkövető egy nő volt és a négyből két személy „támogató” szerepet játszott.

A nyomozók ezt biztonsági kamerák felvételeinek átvizsgálása után közölték – a felvételeken a brit reptereken Oroszországból érkező személyeket figyelték, majd azt keresték, hogy ezek közül valaki feltűnt-e Salisbury városban.

Azt is elmondták, hogy a Salisbury közelében élő és szintén mérgezést elszenvedett pár, Charlie Rowley és partnere, a később meghalt Dawn Strugess egy eldobott parfümös flakont talált a városban. A nő ebből fecskendezett a kezére, de szerencsétlenségére a Szkripal-mérgezésből megmaradt és a támadók által kidobott idegmérget találta meg.

A brit hatóságok szerint szinte bizonyos, hogy a támadók már elhagyták az országot,

ezért nem számítanak arra, hogy bárkit is le tudnának tartóztatni. A nyomozás most részben az orosz katonai hírszerzés, a GRU embereire fókuszál – itt dolgozott 15 éven át a később a brit MI6-hez átállt Szkripal is. Az egyik elképzelés arról szól, hogy mivel több száz volt kollégája nevét adta ki a briteknek és az amerikaiaknak, azok állhattak bosszút.

Egyelőre nincs konkrét bizonyíték arra, hogy maga Putyin elnök vagy beosztottjai rendelték el a támadást, ahogy arra sem, hogy esetleg a GRU-tisztek vagy velük kapcsolatban álló bűnbandák magánakciójáról volt-e szó. Moszkva nem fedte fel, hogy Szkripal mekkora kárt okozott az orosz biztonsági szerveknek, de Putyin elnök emlékezetes módon megjegyezte: gyűlöli az árulókat. Az orosz vezetés viszont határozottan tagadta, hogy az államnak köze lett volna az eseményekhez. Az állítólagos elkövetők azonosításában a briteket a velük a kezdetektől szorosan együttműködő amerikai titkosszolgálatok is segítették – írta az Independent című lap.

Közben védőruhás rendőrök átfésülték az Erzsébet királynő parkot Salisburyben, és többszáz tárgyat gyűjtöttek össze, amelyek vegyi elemzése hónapokig is eltarthat.

Nyitókép: RICK FINDLER