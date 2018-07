Elcsíphette a térfigyelő kamera a novicsokos gyilkost

Brit sajtóértesülések szerint a nyomozók biztosak abban, hogy több orosz személyről van szó követte el a novicsok hatóanyagú – még a Szovjetúnió idején kifejlesztett - idegméreggel a támadást az egykori orosz hírszerző kettős ügynök és a lánya ellen március elején az angliai Salisburyben.

Szkripalék túlélték ugyan a támadást – a kórházi kezelés után a brit hatóságok védelme alatt ismeretlen helyre vitték őket –, azóta azonban mégis lett halálos áldozata az ideggáznak, méghozzá egy 44 éves brit nő. Az élettársa életben van, állapota súlyos, kórházban kezelik, de a rendőrök már tudtak vele beszélni.

Egyelőre csak találgatások vannak arról, hogy a Salisbury közelében, Amesburyben élő Dawn Sturgess és a 45 éves Charlie Rowley hogyan került kapcsolatba a novicsokkal.

A nyomozók szerint a párt akkor érhette a mérgezés, amikor összeszedtek egy eldobott parfümös üveget egy parkban, az asszon ypedig vélhetően a bőrére fújt az üvegben lévő folyadékból. A férfi lakásához közel ugyanis találtak egy kisebb üveget, benne novicsokkal.

A szakemberek szerint kicsi az esélye a tömeges mérgezésnek, de a hatóságok nyomatékosan felhívták az emberek figyelmét arra, hogy ne szedegessenek össze a szabadban ismeretlen tárgyakat tűket, kozmetikumokat, fém-, műanyag, vagy üvegtégelyeket.

As part of the ongoing investigation, Wiltshire Police and Counter Terrorism Policing specialist search trained officers will today commence a structured search of Queen Elizabeth Gardens in #Salisbury. Read more: https://t.co/CgLPDRxX2e pic.twitter.com/xqVqNgUMX7