Egy RAM-ot rendelt, de amit kapott, azon mindenki ledöbbent

Az illető rendelt egy 32 GB-os Corsair Vegeance DDR5 RAM készletet (ez a termék a felső-középkategóriás gamer konfigurációk egyik kedvelt választása), de a 300 dolláros rendelés helyett egy tízdarabos gyűjtőcsomagot kapott, ami a mostani memóriahiányos időkben óriási érték – írja a hvg.hu.

A Tom’s Hardware szerint (már amennyiben igaz a Redditen megosztott történet) igazán szerencsésnek mondhatja magát a személy, hiszen egy ilyen készlet jelenleg 400 dollár körüli áron kapható az Amazonon, ami azt jelenti, hogy a komplett csomag valójában 4000 dollárt vagy még többet ér.

Hírek szernt a szerencsés úgy döntött, hogy nem küldi vissza a pluszhardvert, hanem értékesíti a felesleget, állítása szerint a jelenlegi „felfújt” áraknál jóval olcsóbban, segítve másokat hozzájutni nagy sebességű memóriákhoz.

Ismeretes, hónapok óta lehet már arról hallani, hogy súlyos memóriahiány alakult ki a technológiai piacon. Ennek oka, hogy a chipgyártók elsősorban az adatközpontokat üzemeltető cégek igényeit elégítik ki, mivel a mesterséges intelligencia működtetéséhez óriási mennyiségű számítási kapacitásra van szükség.