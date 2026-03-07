ARÉNA - PODCASTOK
Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista koporsója a nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben.
Nyitókép: Erin Hooley

Eltemették az amerikai legendát, elnökök jöttek el a temetésre, így búcsúztak tőle

Infostart / MTI

Gyászszertartás keretében, méltóságteljes búcsúztatás mellett helyezték örök nyugalomra Jesse Jackson baptista tiszteletest, az amerikai polgárjogi mozgalom egyik utolsó nagy alakját. A tegnapi szertartáson – amelyen jelen volt a politikai elit színe-java – a felszólalók nemcsak egy politikust, hanem a „remény bajnokát” búcsúztatták.

A gyászszertartást Chicagóban, Jackson tiszteletes szellemi otthonában tartották. A ravatalnál családtagjai mellett korábbi harcostársai és tanítványai álltak díszőrséget, emlékeztetve a világot arra az útra, amely az 1960-as évek szegregált Dél-Államaitól egészen a Fehér Ház előszobájáig vezetett.

A megemlékezésen felolvasták a család közleményét, amely hangsúlyozta: Jackson élete során az elnyomottak szolgálatát tekintette elsődleges feladatának. Joe Biden elnök és több korábbi államfő is üzenetben méltatta a tiszteletes örökségét, kiemelve, hogy Jackson 1984-es és 1988-as elnökjelölti kampányai nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy a későbbi évtizedekben a kisebbségek képviselete természetessé váljon az amerikai nagypolitikában.

Chicago, 2026. március 6. Joe Biden volt amerikai elnök beszédet mond Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Nam Y. Huh
Chicago, 2026. március 6. Joe Biden volt amerikai elnök beszédet mond Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Nam Y. Huh

Jackson 1965-ben Selma városában már Martin Luther King tiszteletes oldalán vonult fel, és ott volt Memphisben is a polgárjogi vezető elleni merénylet napján.

Chicago, 2026. március 6. Barack Obama volt amerikai elnök beszédet mond Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Nam Y. Huh
Chicago, 2026. március 6. Barack Obama volt amerikai elnök beszédet mond Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Nam Y. Huh

Nemzetközi tekintélyét latba vetve az 1990-es években Bill Clinton különleges megbízottjaként járt közben amerikai hadifoglyok és túszok kiszabadításáért Jugoszláviában, Irakban és Szíriában.

Chicago, 2026. március 6. Bill Clinton volt amerikai elnök (k) Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Nam Y. Huh
Chicago, 2026. március 6. Bill Clinton volt amerikai elnök (k) Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Nam Y. Huh

Jesse Jackson 2017-ben jelentette be, hogy Parkinson-kórral diagnosztizálták. A betegség az utolsó éveiben jelentősen korlátozta mozgásában, de szellemi frissességét és elkötelezettségét élete végéig megőrizte. A szertartáson elhangzott: bár a tiszteletes távozott, az általa képviselt „Rainbow Coalition” (Szivárvány Koalíció) eszméje – amely a különböző társadalmi csoportok összefogását hirdette – ma is alapköve a modern demokráciának.

Chicago, 2026. március 6. Kamala Harris volt amerikai alelnök, Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter és férje, Bill Clinton volt amerikai elnök, Barack Obama volt amerikai elnök, Jill Biden, Joe Biden volt amerikai elnök felesége és Joe Biden (elöl, b-j) Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Erin Hooley
Chicago, 2026. március 6. Kamala Harris volt amerikai alelnök, Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter és férje, Bill Clinton volt amerikai elnök, Barack Obama volt amerikai elnök, Jill Biden, Joe Biden volt amerikai elnök felesége és Joe Biden (elöl, b-j) Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Erin Hooley

A temetés végén a gyászmenet érintette az Operation PUSH székházát, ahol emberek ezrei sorakoztak fel az utcákon, hogy egy utolsó „Keep Hope Alive!” (Tartsuk életben a reményt!) felkiáltással búcsúzzanak a polgárjogi ikontól.

×