Eltemették az amerikai legendát, elnökök jöttek el a temetésre, így búcsúztak tőle

A gyászszertartást Chicagóban, Jackson tiszteletes szellemi otthonában tartották. A ravatalnál családtagjai mellett korábbi harcostársai és tanítványai álltak díszőrséget, emlékeztetve a világot arra az útra, amely az 1960-as évek szegregált Dél-Államaitól egészen a Fehér Ház előszobájáig vezetett.
A megemlékezésen felolvasták a család közleményét, amely hangsúlyozta: Jackson élete során az elnyomottak szolgálatát tekintette elsődleges feladatának. Joe Biden elnök és több korábbi államfő is üzenetben méltatta a tiszteletes örökségét, kiemelve, hogy Jackson 1984-es és 1988-as elnökjelölti kampányai nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy a későbbi évtizedekben a kisebbségek képviselete természetessé váljon az amerikai nagypolitikában.
Jackson 1965-ben Selma városában már Martin Luther King tiszteletes oldalán vonult fel, és ott volt Memphisben is a polgárjogi vezető elleni merénylet napján.
Nemzetközi tekintélyét latba vetve az 1990-es években Bill Clinton különleges megbízottjaként járt közben amerikai hadifoglyok és túszok kiszabadításáért Jugoszláviában, Irakban és Szíriában.
Jesse Jackson 2017-ben jelentette be, hogy Parkinson-kórral diagnosztizálták. A betegség az utolsó éveiben jelentősen korlátozta mozgásában, de szellemi frissességét és elkötelezettségét élete végéig megőrizte. A szertartáson elhangzott: bár a tiszteletes távozott, az általa képviselt „Rainbow Coalition” (Szivárvány Koalíció) eszméje – amely a különböző társadalmi csoportok összefogását hirdette – ma is alapköve a modern demokráciának.
A temetés végén a gyászmenet érintette az Operation PUSH székházát, ahol emberek ezrei sorakoztak fel az utcákon, hogy egy utolsó „Keep Hope Alive!” (Tartsuk életben a reményt!) felkiáltással búcsúzzanak a polgárjogi ikontól.