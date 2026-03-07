ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezon elõtti tesztelésén a szahíri versenypályán 2026. február 12-én. A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíját március 8-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

F1-es szakíró az Aston Martin motorgondjáról: veszélyben a pilóták egészsége, ez példátlan

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Hétvégén szezonnyitó, de a folyamatos rezgések miatt akár idegkárosodást is okozhatnak az Aston Martin autói. Fernando Alonso elmondása szerint akkora a baj, hogy 25 körnél többet nem tud egyhuzamban megtenni. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, hosszú távon elviselhetetlen, hogy „ujjbegytől indulva folyamatosan rázkódik egy pilóta az autóban ülve”, ez szerinte biztosan kikezdi a szervezetet.

Az Aston Martin korlátozni fogja a megtett körök számát a Forma–1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíjon, mert csökkenteni szeretné annak a kockázatát, hogy a pilótái idegkárosodást szenvedjenek a kormánykeréken keresztül érkező extrém rezgések miatt. Az idei első futamot magyar idő szerint csak vasárnap kora reggel rendezik, de a brit istálló körül már a versenyszezon kezdete előtt tornyosulnak a problémák. A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: az első hírek még „csak” arról szóltak, hogy gyenge a Honda motor, és 7-8 kör megtétele után leáll az autó. Állítólag Adrian Newey csapatfőnök zárt körben önkritikusan elárulta, hogy az Aston Martin Honda erőforrása az ideális szint alsó értékét sem éri el kilowattszámban.

A legfrissebb hír azonban talán még ennél is kellemetlenebb Vámosi Péter szerint az Aston Martin számára. Annyira vibrál a motor, hogy annak egészségkárosító hatása is lehet hosszú távon. Ráadásul a Honda által szállított motor rezgései átterjednek a karosszériára és a kormányra is, ami óriási terhelést okoz a pilóták kezeinek, illetve ujjainak. Adrian Newey kitért arra is, hogy a nagy rezgések több megbízhatósági problémát is okoznak: annyira rázkódik a motor, hogy sokszor leesnek a tükrök és a hátsó lámpák.

Az Aston Martin spanyol pilótája, Fernando Alonso arról számolt be, hogy az állandó vibrálás miatt maximum 25 kört tud egyhuzamban megtenni, míg csapattársa, Lance Stroll saját bevallása szerint csak 15-öt bír ki úgy, hogy gyakorlatilag az ujjbegyeiben érzi a folyamatos rezgést. Márpedig a vasárnapi Ausztrál Nagydíj 58 körös lesz, így Vámosi Péter szerint „valóban nagy lehet a baj” az Aston Martin háza táján.

Első körben azt kell megoldaniuk a brit istálló szakembereinek, hogy nem tesztpados környezetben ne vibráljon ennyire a motor. A szakíró emlékei szerint voltak már korábban hasonló problémák a Forma–1 világában, de mostani esetnél

az a legmegdöbbentőbb, hogy ennek egészségkárosító hatása is lehet, ami szinte példa nélküli.

Felidézte, hogy néhány évvel ezelőtt a „delfinezés” okozott nagy gondokat a versenyzőknek. Akkoriban az autók függőleges irányú, pumpáló mozgása sok kellemetlenséggel járt. A padlólemez alatti rendkívüli szívóhatás miatt ugyanis az autók orra fel-le pattogott 300 km/órás sebességnél, mint egy vízben ugráló delfin. Az egyenesekben az autók padlólemeze az aszfalthoz ért, elzárva a levegő útját, így megszűnt a szívóhatás. Az autók pedig hirtelen elveszítették a leszorítóerőt, rövid időre megemelkedtek, mielőtt ismét az aszfaltra helyezték a légáramlatok. Abban az időszakban több pilóta erős fejfájásra panaszkodott a pattogás, hullámzás miatt.

Ami pedig az Aston Martin mostani problémáját illeti, Vámosi Péter szerint

hosszú távon elviselhetetlen, hogy „ujjbegytől indulva folyamatosan rázkódik egy pilóta az autóban ülve”, ez biztosan kikezdi a szervezetét.

Felidézett egy személyes élményt is ezzel kapcsolatban, ugyanis korábban volt szerencséje egy körülbelül 750 lóerős DTM-autóban ülni, amely a Hungaroringen körözött. A saját bőrén tapasztalta meg, mekkora vibrálást kell elviselniük az autóversenyzőknek, „miközben élesben egymástól tíz centire, eléggé tisztes sebességgel előzgetnek”.

Meddig tart még a kétszeres világbajnok türelme?

Az Aston Martin pilótái közül a kétszeres világbajnok Fernando Alonso már 44 éves, míg Lance Strollnak régebben kerékpáros és autóversenyzés közbeni komoly balesetei is voltak, így idegkárosodást kockáztatni nagy felelőtlenség lenne az esetükben. A motorsportol.hu főszerkesztője szerint nem véletlen, hogy egyes pletykák már arról szólnak, Fernando Alonso besokallt, és „ismét elkezdett kifelé nézelődni”. Állítólag újra az Alpine felé kacsingat, és vonzó lehet számára az a fejlemény, hogy úgy tűnik, bejön a francia csapatnál a Renault-ról Mercedes motorra való átváltás. Az sem mellékes szempont, hogy

az Alpine-nál az a Flavio Briatore irányít, akivel Fernando Alonso világbajnoki címet nyert 2005-ben és 2006-ban a Renault színeiben.

Vámosi Péter Lance Stroll távozását kizártnak tartja, hiszen az édesapja az Aston Martin tulajdonosa. Ha pedig megüresedne valamelyik pilótahely a brit csapatnál, ilyen előzmények után nehéz elképzelni, hogy tolonganának érte mások. Bár a Honda megígérte, hogy legkésőbb a jövő heti Kínai Nagydíjig orvosolja a problémát a rezgésekkel, és fogadkozott, hogy még jobb teljesítményre is képesek lesznek, Vámosi Péter nem tartja reálisnak, hogy idén üzembiztos, megbízható autója legyen az Aston Martinnak.

Ma este hat óra után Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor lesz az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    F1-es szakíró az Aston Martin motorgondjáról: veszélyben a pilóták egészsége, ez példátlan

forma-1

honda

motor

melbourne

ausztrál nagydíj

aston martin

vámosi péter

rezgés

idegkárosodás

vibrálás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
F1-es szakíró az Aston Martin motorgondjáról: veszélyben a pilóták egészsége, ez példátlan

F1-es szakíró az Aston Martin motorgondjáról: veszélyben a pilóták egészsége, ez példátlan
Hétvégén szezonnyitó, de a folyamatos rezgések miatt akár idegkárosodást is okozhatnak az Aston Martin autói. Fernando Alonso elmondása szerint akkora a baj, hogy 25 körnél többet nem tud egyhuzamban megtenni. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, hosszú távon elviselhetetlen, hogy „ujjbegytől indulva folyamatosan rázkódik egy pilóta az autóban ülve”, ez szerinte biztosan kikezdi a szervezetet.
Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

„Be fogunk avatkozni maximált árakkal, ha az energiaár elér egy már megfizethetetlen szintet, ehhez mozgósítjuk az ország nemzeti olajtartalékait” –mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a szombati debreceni, 12. háborúellenes gyűlés főszónoka. „Tudni akarjuk, miért furikáznak annyi pénzt az ukránok, és azt is tudni akarjuk, hogy átviszik, vagy ide hozták?” – kérdezte Orbán Viktor, hozzátéve: „az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket”. A miniszterelnök szerint a Fidesz „szeretetközösség”, míg a Tisza „gyűlöletközösség”, és országot csak szeretetre lehet építeni.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Időjárás: itt a tavasz!

Időjárás: itt a tavasz!

Friss időjárás-jelentést tett közzé a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat

Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat

Az elmúlt két évben egyre több irodai dolgozó érezte meg közvetlenül a mesterséges intelligencia hatását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump vows to hit Iran 'very hard' as Iranian president apologises to Gulf nations for attacks

Trump vows to hit Iran 'very hard' as Iranian president apologises to Gulf nations for attacks

President Masoud Pezeshkian says Iran won't attack first - but the UAE says it has intercepted 15 ballistic missiles today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 13:14
Gyógykezelni kell Ronaldót
2026. március 7. 10:38
Hatalmas Fucsovics-bravúr
×
×