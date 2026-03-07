F1-es szakíró az Aston Martin motorgondjáról: veszélyben a pilóták egészsége, ez példátlan

Az Aston Martin korlátozni fogja a megtett körök számát a Forma–1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíjon, mert csökkenteni szeretné annak a kockázatát, hogy a pilótái idegkárosodást szenvedjenek a kormánykeréken keresztül érkező extrém rezgések miatt. Az idei első futamot magyar idő szerint csak vasárnap kora reggel rendezik, de a brit istálló körül már a versenyszezon kezdete előtt tornyosulnak a problémák. A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: az első hírek még „csak” arról szóltak, hogy gyenge a Honda motor, és 7-8 kör megtétele után leáll az autó. Állítólag Adrian Newey csapatfőnök zárt körben önkritikusan elárulta, hogy az Aston Martin Honda erőforrása az ideális szint alsó értékét sem éri el kilowattszámban.

A legfrissebb hír azonban talán még ennél is kellemetlenebb Vámosi Péter szerint az Aston Martin számára. Annyira vibrál a motor, hogy annak egészségkárosító hatása is lehet hosszú távon. Ráadásul a Honda által szállított motor rezgései átterjednek a karosszériára és a kormányra is, ami óriási terhelést okoz a pilóták kezeinek, illetve ujjainak. Adrian Newey kitért arra is, hogy a nagy rezgések több megbízhatósági problémát is okoznak: annyira rázkódik a motor, hogy sokszor leesnek a tükrök és a hátsó lámpák.

Az Aston Martin spanyol pilótája, Fernando Alonso arról számolt be, hogy az állandó vibrálás miatt maximum 25 kört tud egyhuzamban megtenni, míg csapattársa, Lance Stroll saját bevallása szerint csak 15-öt bír ki úgy, hogy gyakorlatilag az ujjbegyeiben érzi a folyamatos rezgést. Márpedig a vasárnapi Ausztrál Nagydíj 58 körös lesz, így Vámosi Péter szerint „valóban nagy lehet a baj” az Aston Martin háza táján.

Első körben azt kell megoldaniuk a brit istálló szakembereinek, hogy nem tesztpados környezetben ne vibráljon ennyire a motor. A szakíró emlékei szerint voltak már korábban hasonló problémák a Forma–1 világában, de mostani esetnél

az a legmegdöbbentőbb, hogy ennek egészségkárosító hatása is lehet, ami szinte példa nélküli.

Felidézte, hogy néhány évvel ezelőtt a „delfinezés” okozott nagy gondokat a versenyzőknek. Akkoriban az autók függőleges irányú, pumpáló mozgása sok kellemetlenséggel járt. A padlólemez alatti rendkívüli szívóhatás miatt ugyanis az autók orra fel-le pattogott 300 km/órás sebességnél, mint egy vízben ugráló delfin. Az egyenesekben az autók padlólemeze az aszfalthoz ért, elzárva a levegő útját, így megszűnt a szívóhatás. Az autók pedig hirtelen elveszítették a leszorítóerőt, rövid időre megemelkedtek, mielőtt ismét az aszfaltra helyezték a légáramlatok. Abban az időszakban több pilóta erős fejfájásra panaszkodott a pattogás, hullámzás miatt.

Ami pedig az Aston Martin mostani problémáját illeti, Vámosi Péter szerint

hosszú távon elviselhetetlen, hogy „ujjbegytől indulva folyamatosan rázkódik egy pilóta az autóban ülve”, ez biztosan kikezdi a szervezetét.

Felidézett egy személyes élményt is ezzel kapcsolatban, ugyanis korábban volt szerencséje egy körülbelül 750 lóerős DTM-autóban ülni, amely a Hungaroringen körözött. A saját bőrén tapasztalta meg, mekkora vibrálást kell elviselniük az autóversenyzőknek, „miközben élesben egymástól tíz centire, eléggé tisztes sebességgel előzgetnek”.

Meddig tart még a kétszeres világbajnok türelme?

Az Aston Martin pilótái közül a kétszeres világbajnok Fernando Alonso már 44 éves, míg Lance Strollnak régebben kerékpáros és autóversenyzés közbeni komoly balesetei is voltak, így idegkárosodást kockáztatni nagy felelőtlenség lenne az esetükben. A motorsportol.hu főszerkesztője szerint nem véletlen, hogy egyes pletykák már arról szólnak, Fernando Alonso besokallt, és „ismét elkezdett kifelé nézelődni”. Állítólag újra az Alpine felé kacsingat, és vonzó lehet számára az a fejlemény, hogy úgy tűnik, bejön a francia csapatnál a Renault-ról Mercedes motorra való átváltás. Az sem mellékes szempont, hogy

az Alpine-nál az a Flavio Briatore irányít, akivel Fernando Alonso világbajnoki címet nyert 2005-ben és 2006-ban a Renault színeiben.

Vámosi Péter Lance Stroll távozását kizártnak tartja, hiszen az édesapja az Aston Martin tulajdonosa. Ha pedig megüresedne valamelyik pilótahely a brit csapatnál, ilyen előzmények után nehéz elképzelni, hogy tolonganának érte mások. Bár a Honda megígérte, hogy legkésőbb a jövő heti Kínai Nagydíjig orvosolja a problémát a rezgésekkel, és fogadkozott, hogy még jobb teljesítményre is képesek lesznek, Vámosi Péter nem tartja reálisnak, hogy idén üzembiztos, megbízható autója legyen az Aston Martinnak.

