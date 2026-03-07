ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Életfogytiglant kapott a bandatag, pedig nem is gyilkoltak

Infostart

Több mint százmillió forintnyi zsákmány, megkötözött és bántalmazott áldozatok, valamint nemzetközi kábítószercsempészet jellemezte annak a bűnszervezetnek az útját, amelynek tagjait a héten ítélték el.

A Pest Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a vádlottak nemcsak betörtek és loptak, hanem brutális módszerekkel félemlítették meg az áldozataikat, köztük egy csecsemővel otthon tartózkodó párt is.

A banda bűnlajstroma még 2013-ban kezdődött, amikor Németországban loptak el luxusautókat. Később, 2015-ben fegyverrel törtek rá egy házaspárra: megverték őket, majd a széfjükből 23 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el.

A legbrutálisabb támadásukat 2016-ban követték el egy gazdag család ellen. Az áldozatokat a hálószobában megkötözték és halálosan megfenyegették.

A zsákmány értéke meghaladta a 71 millió forintot.

A rablók puszta rombolásból tönkretettek egy tévét, tönkretették a mobiltelefonokat, és szétlocsolták a házigazda értékes whisky-gyűjteményét is.

Az ügy elsőrendű vádlottja nemcsak a rablásokban volt érintett, hanem egy kábítószer-hálózatot is működtetett.

A bíróság nem volt kíméletes a visszaeső bűnözőkkel. A III. rendű vádlott például életfogytiglant kapott mivel erőszakos többszörös visszaesőnek minősülő férfiről van szó. A VI. rendű vádlott esetében az ítélet már jogerős, a többiek esetében a védelem fellebbezett, így az eljárás folytatódik.

Kezdőlap    Bűnügyek    Életfogytiglant kapott a bandatag, pedig nem is gyilkoltak

börtön

ítélet

bűnbanda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”
„Be fogunk avatkozni maximált árakkal, ha az energiaár elér egy már megfizethetetlen szintet, ehhez mozgósítjuk az ország nemzeti olajtartalékait” –mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a szombati debreceni, 12. háborúellenes gyűlés főszónoka. „Tudni akarjuk, miért furikáznak annyi pénzt az ukránok, és azt is tudni akarjuk, hogy átviszik, vagy ide hozták?” – kérdezte Orbán Viktor, hozzátéve: „az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket”. A miniszterelnök szerint a Fidesz „szeretetközösség”, míg a Tisza „gyűlöletközösség”, és országot csak szeretetre lehet építeni.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Délelőtt az iráni politikai vezetés jelezte, hogy befejezik az arab államok támadását, de nagyon úgy fest, hogy a hadsereg és a Forradalmi Gárda ezt máshogy gondolja. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, kik a közel-keleti háború igazi vámszedői: magyar lányok is érintettek

Kiderült, kik a közel-keleti háború igazi vámszedői: magyar lányok is érintettek

Egy orosz luxusprostituált beszámolója szerint az ötszörösére ugrott a szexmunkások iránti kereslet Dubajban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump vows to hit Iran 'very hard' as Iranian president apologises to Gulf nations for attacks

Trump vows to hit Iran 'very hard' as Iranian president apologises to Gulf nations for attacks

President Masoud Pezeshkian says Iran won't attack first - but the UAE says it has intercepted 15 ballistic missiles today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 21:15
Késelésig fajult a vita a tökéletes rétesreceptről
2026. március 6. 13:47
Az ügyészség nevében írogatnak vállalkozásoknak a csalók
×
×