Életfogytiglant kapott a bandatag, pedig nem is gyilkoltak

A Pest Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a vádlottak nemcsak betörtek és loptak, hanem brutális módszerekkel félemlítették meg az áldozataikat, köztük egy csecsemővel otthon tartózkodó párt is.

A banda bűnlajstroma még 2013-ban kezdődött, amikor Németországban loptak el luxusautókat. Később, 2015-ben fegyverrel törtek rá egy házaspárra: megverték őket, majd a széfjükből 23 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el.

A legbrutálisabb támadásukat 2016-ban követték el egy gazdag család ellen. Az áldozatokat a hálószobában megkötözték és halálosan megfenyegették.

A zsákmány értéke meghaladta a 71 millió forintot.

A rablók puszta rombolásból tönkretettek egy tévét, tönkretették a mobiltelefonokat, és szétlocsolták a házigazda értékes whisky-gyűjteményét is.

Az ügy elsőrendű vádlottja nemcsak a rablásokban volt érintett, hanem egy kábítószer-hálózatot is működtetett.

A bíróság nem volt kíméletes a visszaeső bűnözőkkel. A III. rendű vádlott például életfogytiglant kapott mivel erőszakos többszörös visszaesőnek minősülő férfiről van szó. A VI. rendű vádlott esetében az ítélet már jogerős, a többiek esetében a védelem fellebbezett, így az eljárás folytatódik.