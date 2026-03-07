ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pusztai Sára (b) és Ayshan Ahmadova, Azerbajdzsán kapusa a nõi labdarúgó világbajnoki selejtezõ C divízió 3. csoport 2. fordulójában játszott Magyarország - Azerbajdzsán mérkõzésen a felcsúti Pancho Arénában 2026. március 7-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Győzelem Azerbajdzsán ellen

Infostart / MTI

A magyar női labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég azeri együttest a világbajnoki selejtező C divíziójának második fordulójában.

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány csapata hatalmas fölényben futballozott, ami az első félidő ráadásában érett góllá Pápai Emőke 16 méteres lövésének köszönhetően. Térfélcserét követően sem változott a játék képe, de ebben a periódusban csak kapufáig jutottak a magyarok, akiknek így meg kellett elégedniük az egygólos sikerrel a felcsúti összecsapáson.

A nemzeti együttes legközelebb április 14-én Észak-Macedónia vendégeként folytatja szereplését a harmadik körben.

Az alapszakaszt erősorrend alapján három osztályra bontották, onnan a rájátszás első körében két út nyílik. Az A liga négy-négy második és harmadik helyezettje kerül össze kieséses párharcban a magyarokat is felvonultató C liga hat csoportgyőztesével és két legjobb másodikjával, illetve - a második út - az A liga negyedikjei és a B liga csoportgyőztesei csapnak össze - szintén párharcokba osztva - utóbbi osztály második és harmadik helyezettjeivel.

A második körben az első és a második út nyolc-nyolc győztese játszik egymással, ugyancsak oda-visszavágós rendszerben. A nyolcból hét győztes csatlakozik az élvonalat jelentő A divízió négy csoportgyőzteséhez, mint vb-résztvevő, míg a nyolcadik csapat, amely a ligaszakasz rangsorában a leghátul végzett - interkontinentális selejtezőre mehet.

Kezdőlap    Sport    Győzelem Azerbajdzsán ellen

labdarúgás

azerbajdzsán

vb-selejtező

női foci

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Atomháborút is kirobbantana a mesterséges intelligencia

Atomháborút is kirobbantana a mesterséges intelligencia
Milyen döntéseket hozna a mesterséges intelligencia, ha nukleáris válsághelyzetre kéne válaszolnia? És vajon tiszteletben tartaná-e azt az atomháborús tabut, amely a nagyhatalmak között még érvényben van? Egy londoni professzor kutatása szerint a válasz korántsem megnyugtató.
Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

„Be fogunk avatkozni maximált árakkal, ha az energiaár elér egy már megfizethetetlen szintet, ehhez mozgósítjuk az ország nemzeti olajtartalékait” –mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a szombati debreceni, 12. háborúellenes gyűlés főszónoka. „Tudni akarjuk, miért furikáznak annyi pénzt az ukránok, és azt is tudni akarjuk, hogy átviszik, vagy ide hozták?” – kérdezte Orbán Viktor, hozzátéve: „az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket”.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Délelőtt az iráni politikai vezetés jelezte, hogy befejezik az arab államok támadását, de nagyon úgy fest, hogy a hadsereg és a Forradalmi Gárda ezt máshogy gondolja. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője

Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője

Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák - nyilatkozta Jorge Mas, a csapat ügyvezetője.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran continues attacks after president's apology to Gulf, while Israel signals more Lebanon strikes

Iran continues attacks after president's apology to Gulf, while Israel signals more Lebanon strikes

Meanwhile, the BBC has learned that UK aircraft carrier HMS Prince of Wales has been placed on advanced readiness.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 19:09
Kék eget „Numi”– a legendás ejtőernyős utolsó ugrása
2026. március 7. 17:45
Engedményt kapnak az oroszok
×
×