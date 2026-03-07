Győzelem Azerbajdzsán ellen

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány csapata hatalmas fölényben futballozott, ami az első félidő ráadásában érett góllá Pápai Emőke 16 méteres lövésének köszönhetően. Térfélcserét követően sem változott a játék képe, de ebben a periódusban csak kapufáig jutottak a magyarok, akiknek így meg kellett elégedniük az egygólos sikerrel a felcsúti összecsapáson.

A nemzeti együttes legközelebb április 14-én Észak-Macedónia vendégeként folytatja szereplését a harmadik körben.

Az alapszakaszt erősorrend alapján három osztályra bontották, onnan a rájátszás első körében két út nyílik. Az A liga négy-négy második és harmadik helyezettje kerül össze kieséses párharcban a magyarokat is felvonultató C liga hat csoportgyőztesével és két legjobb másodikjával, illetve - a második út - az A liga negyedikjei és a B liga csoportgyőztesei csapnak össze - szintén párharcokba osztva - utóbbi osztály második és harmadik helyezettjeivel.

A második körben az első és a második út nyolc-nyolc győztese játszik egymással, ugyancsak oda-visszavágós rendszerben. A nyolcból hét győztes csatlakozik az élvonalat jelentő A divízió négy csoportgyőzteséhez, mint vb-résztvevő, míg a nyolcadik csapat, amely a ligaszakasz rangsorában a leghátul végzett - interkontinentális selejtezőre mehet.