A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Portugália - Franciaország mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Gyógykezelni kell Ronaldót

Infostart / MTI

Cristiano Ronaldót Madridban kezelik, miután kiderült, hogy a portugál labdarúgó sérülése súlyosabb, mint amilyennek elsőre tűnt.

A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul, a gyors diagnózis combhajlítóizom-sérülésről szólt.

"Az első vizsgálatok után úgy látjuk, hogy a helyzet súlyosabb a vártnál" - nyilatkozta a Marca spanyol sportnapilapnak Jorge Jesus, a szaúdi alakulat vezetőedzője. - "Cristiano sérülése személyi terapeutájával történő kezelést igényel Madridban. Reméljük, hogy gyorsan visszatér és segíti a csapatot."

Az ötszörös aranylabdás csatár, aki 2022 decembere óta játszik az al-Nasszr együttesében, az al-Fajha ellen 3-1-re megnyert meccs vége felé, combját fájlalva kért cserét.

×