Egy mentőautó hátsó ajtaja és kék villogója.
Nyitókép: Unsplash

Gokartozás közben lett hirtelen rosszul, családtagok kezdték meg az életmentést

Infostart

Egy hatvan év körüli férfi gokartozás közben hirtelen rosszul lett, majd összeesett a veszprémi pályán. A férfi állapotát sikerült stabilizálnia a mentősöknek.

A családi versenyzés fordult tragédiába. A férfi néhány kör gokart után szállt ki az autóból. A hirtelen rosszul lett férfi eszméletét vesztve terült el a földön, majd fia és menye a mentésirányító telefonos utasításait követve megkezdték az újraélesztést, amíg a segítség megérkezett.

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett beszámoló szerint a rémült családtagok azonnal megkezdték a mellkasi nyomásokat. Ez a gyors és határozott fellépés kulcsfontosságúnak bizonyult.

A legközelebbi esetkocsi mindössze nyolc perc alatt a helyszínre ért. A mentősök átvették az életmentést, és az időben megkezdett, szakszerű laikus újraélesztésnek köszönhetően két sokkleadást követően sikerült visszahozniuk a beteget az életbe. Az OMSZ tájékoztatása szerint az ellátás folytatása után a férfi állapotát stabilizálták, majd a szignifikáns EKG-eltérések miatt azonnal PCI centrumba szállították további speciális kezelésre.

Kezdőlap    Belföld    Gokartozás közben lett hirtelen rosszul, családtagok kezdték meg az életmentést

országos mentőszolgálat

veszprém

gokartpálya

