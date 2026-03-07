„Vannak fékező hatások is a benzinárban” – megszólalt a főtitkár

A MÁSZ főtitkára azt írta a penzcentrum.hu-nak, hogy bár a világpiaci folyamatok kedvezőtlenek, az autósoknak nem kell attól tartaniuk, hogy az árak azonnal és teljes mértékben lekövetik a nemzetközi tőzsdei mozgásokat.

A főtitkár szerint a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős kiskereskedelmi verseny „árfékező” hatással bír. Ez azt jelenti, hogy a kutak nem egyszerre és nem a nagykereskedelmi áremelkedés teljes mértékével drágítanak, mivel igyekeznek megőrizni vevőkörüket.

A Közel-Keleten egy hete zajló feszültség hatásai már februárban, a fegyveres konfliktus tényleges kitörése előtt megjelentek az európai jegyzésárakban. Emiatt a jelenlegi árak már tartalmazzák a „háborús felár” egy részét.

Stratégiai szerepben a Közel-Kelet

A szakmai szervezet emlékeztetett: a közel-keleti régió kulcsszerepet játszik a globális olaj- és gázellátásban. Bármilyen hír, amely a szállítási útvonalak biztonságát (például a Hormuzi-szorost) érinti, azonnal megjelenik a tőzsdei árakban, azonban a magyar emberek számára a kiskereskedelmi árak alakulása ennél kiegyensúlyozottabb marad a piaci szereplők közötti küzdelemnek köszönhetően.