2026. március 7. szombat
Régi benzinkút gázolaj pumpája.
Nyitókép: Pixabay

„Vannak fékező hatások is a benzinárban” – megszólalt a főtitkár

Infostart

Bár a nemzetközi kőolajpiacon tapasztalható feszültség folyamatosan hajtja felfelé az árakat, a magyarországi töltőállomások közötti verseny megakadályozza a hirtelen, sokkszerű árugrásokat – tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség

A MÁSZ főtitkára azt írta a penzcentrum.hu-nak, hogy bár a világpiaci folyamatok kedvezőtlenek, az autósoknak nem kell attól tartaniuk, hogy az árak azonnal és teljes mértékben lekövetik a nemzetközi tőzsdei mozgásokat.

A főtitkár szerint a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős kiskereskedelmi verseny „árfékező” hatással bír. Ez azt jelenti, hogy a kutak nem egyszerre és nem a nagykereskedelmi áremelkedés teljes mértékével drágítanak, mivel igyekeznek megőrizni vevőkörüket.

A Közel-Keleten egy hete zajló feszültség hatásai már februárban, a fegyveres konfliktus tényleges kitörése előtt megjelentek az európai jegyzésárakban. Emiatt a jelenlegi árak már tartalmazzák a „háborús felár” egy részét.

Stratégiai szerepben a Közel-Kelet

A szakmai szervezet emlékeztetett: a közel-keleti régió kulcsszerepet játszik a globális olaj- és gázellátásban. Bármilyen hír, amely a szállítási útvonalak biztonságát (például a Hormuzi-szorost) érinti, azonnal megjelenik a tőzsdei árakban, azonban a magyar emberek számára a kiskereskedelmi árak alakulása ennél kiegyensúlyozottabb marad a piaci szereplők közötti küzdelemnek köszönhetően.

„Be fogunk avatkozni maximált árakkal, ha az energiaár elér egy már megfizethetetlen szintet, ehhez mozgósítjuk az ország nemzeti olajtartalékait” –mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a szombati debreceni, 12. háborúellenes gyűlés főszónoka. „Tudni akarjuk, miért furikáznak annyi pénzt az ukránok, és azt is tudni akarjuk, hogy átviszik, vagy ide hozták?” – kérdezte Orbán Viktor, hozzátéve: „az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket”. A miniszterelnök szerint a Fidesz „szeretetközösség”, míg a Tisza „gyűlöletközösség”, és országot csak szeretetre lehet építeni.
Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Délelőtt az iráni politikai vezetés jelezte, hogy befejezik az arab államok támadását, de nagyon úgy fest, hogy a hadsereg és a Forradalmi Gárda ezt máshogy gondolja. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

A vezetőség  bejelentette, hogy belép a golffelszerelések piacára, és saját márkás ütőket kezd gyártani.

President Masoud Pezeshkian says Iran won't attack first - but the UAE says it has intercepted 15 ballistic missiles today.

