Nyitókép: Pexels.com

Amerikai elnököket akart megöletni

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokban elítéltek pénteken egy pakisztáni állampolgárt, aki két éve, az iráni Forradalmi Gárda utasítására merényletet akart elkövetni Donald Trump jelenlegi amerikai elnök és elődje, Joe Biden, illetve más politikusok ellen - jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.

Az Ászif Mercsant nevű üzletember a vád szerint bérgyilkosokat próbált toborozni az Egyesült Államokban, hogy végezzenek Trumppal, Bidennel és a többi között Nikki Haley-vel, aki abban az évben Trump ellen indult a republikánus elnökjelöltségért.

A gyilkosságokat bosszúnak szánták Kászem Szulejmáni, a Forradalmi Gárda elit egysége, a Kudsz Brigádok parancsnoka ellen 2020. januárjában - Trump első elnöki ciklusa idején - végrehajtott halálos légitámadásért.

A New York-i bíróság a férfit bérgyilkosság és határokon átívelő terrorcselekmény elkövetésének kísérlete vádjában találta bűnösnek.

A vádlott elismerte, hogy részt vett a Forradalmi Gárda terveiben, azonban azzal védekezett, hogy ezt akarata ellenére, Teheránban élő családja védelmében tette.

Az üzletembert 2024-ben tartóztatták le, miután az a személy, akivel - tervei megvalósítása érdekében - kapcsolatba lépett, jelentette találkozásukat a hatóságoknál.

