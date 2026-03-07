Amerikai elnököket akart megöletni

Az Ászif Mercsant nevű üzletember a vád szerint bérgyilkosokat próbált toborozni az Egyesült Államokban, hogy végezzenek Trumppal, Bidennel és a többi között Nikki Haley-vel, aki abban az évben Trump ellen indult a republikánus elnökjelöltségért.

A gyilkosságokat bosszúnak szánták Kászem Szulejmáni, a Forradalmi Gárda elit egysége, a Kudsz Brigádok parancsnoka ellen 2020. januárjában - Trump első elnöki ciklusa idején - végrehajtott halálos légitámadásért.

A New York-i bíróság a férfit bérgyilkosság és határokon átívelő terrorcselekmény elkövetésének kísérlete vádjában találta bűnösnek.

A vádlott elismerte, hogy részt vett a Forradalmi Gárda terveiben, azonban azzal védekezett, hogy ezt akarata ellenére, Teheránban élő családja védelmében tette.

Az üzletembert 2024-ben tartóztatták le, miután az a személy, akivel - tervei megvalósítása érdekében - kapcsolatba lépett, jelentette találkozásukat a hatóságoknál.