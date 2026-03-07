ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat Tamás
Nyitókép: Unsplash

Tatabányán is rendőrt kellett hívni

Infostart

Rendőrt hívtak a tatabányai műjégpályára, miután az üzemeltetők tiltott szer használatára utaló jeleket észleltek a létesítmény területén. Az intézmény vezetősége a közösségi médiában adott tájékoztatást az esetről.

A Tatabányai Műjég és Inline pálya beszámolója szerint a személyzet a női mosdóban észlelt gyanús jeleket. A tájékoztatásban kiemelték: több fiatal egyszerre zárkózott be egy illemhelyiségbe, furán viselkedtek és tiltott szer használatát feltételező szagot éreztek.

A pálya üzemeltetői leszögezték, hogy nem feladatuk a vádemelés vagy a minősítés, de a gyanú felmerülésekor kötelességük cselekedni.

„Értesítettük a rendőrséget. A helyszínen intézkedés történt. Ez nem túlzás. Ez felelősség” – áll a közleményben amelyet a borsonline.hu vett észre.

Az üzemeltetők hangsúlyozták, hogy a jövőben is azonnal megteszik a szükséges jogi és biztonsági lépéseket, ha a helybéliek és a sportolni vágyó emberek nyugalmát vagy testi épségét veszélyeztetve látják.

drog

műjégpálya

taqtabánya

