Tatabányán is rendőrt kellett hívni

A Tatabányai Műjég és Inline pálya beszámolója szerint a személyzet a női mosdóban észlelt gyanús jeleket. A tájékoztatásban kiemelték: több fiatal egyszerre zárkózott be egy illemhelyiségbe, furán viselkedtek és tiltott szer használatát feltételező szagot éreztek.

A pálya üzemeltetői leszögezték, hogy nem feladatuk a vádemelés vagy a minősítés, de a gyanú felmerülésekor kötelességük cselekedni.

„Értesítettük a rendőrséget. A helyszínen intézkedés történt. Ez nem túlzás. Ez felelősség” – áll a közleményben amelyet a borsonline.hu vett észre.

Az üzemeltetők hangsúlyozták, hogy a jövőben is azonnal megteszik a szükséges jogi és biztonsági lépéseket, ha a helybéliek és a sportolni vágyó emberek nyugalmát vagy testi épségét veszélyeztetve látják.