A Tettyei Mésztufa-barlang a Barlangoljunk! - március a barlangok hónapja címû kezdeményezés nyitórendezvényén Pécsen 2026. március 4-én.
Nyitókép: MTI/Ruprech Judit

Március a barlangok hónapja – ezek a legizgalmasabb föld alatti túrák családoknak

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A kampány célja hazánk különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése. Jelenleg több mint 30 bemutatóbarlang működik Magyarországon, és márciusban az ország számos pontján részt lehet venni túrákon, különleges programokon.

Március a barlangok hónapja, ezért idén is átfogó, országos programsorozattal készülnek a hazai nemzeti parkok. A 2014-ben elindított Barlangoljunk! kezdeményezés eredményeként 30 százalékkal nőtt a barlangok látogatottsága, évente mintegy félmillió regisztrált érdeklődőt vonzva. Az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára közölte: a kampány célja hazánk különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése, hiszen a nemzeti park igazgatóságok nemcsak a természet élő elemeinek megőrzéséért felelősek, hanem az élettelen természeti értékek megóvása is a feladatkörükbe tartozik.

A tíz magyar nemzeti park igazgatóságból öt már csaknem másfél milliárd forintot fordított barlangok, mesterséges üregrendszerek, valamint az ezekhez kapcsolódó élővilág megőrzésére, megóvására.

Több mint 30 bemutatóbarlang működik, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén 7, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 16, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén 4, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében 4, míg a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén 6 várja az érdeklődőket.

Pécs, 2026. március 4. Kéki Antal, a Tettyei Mésztufa-barlang üzemeltetõje (j) vezetett bejáráson a barlangban a Barlangoljunk! - március a barlangok hónapja címû kezdeményezés nyitórendezvényén Pécsen 2026. március 4-én. balról Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelõs államtitkára (b3). MTI/Ruprech Judit
Kéki Antal, a Tettyei Mésztufa-barlang üzemeltetője vezetett bejáráson a barlangban a Barlangoljunk! – március a barlangok hónapja című kezdeményezés pécsi nyitórendezvényén 2026. március 4-én. Fotó: MTI/Ruprech Judit

Az ember és a barlang kapcsolata az emberré válás folyamatáig vezethető vissza. A barlangok az emberiség legkorábbi, tartósan használt élőhelyei közé tartoztak, nem csupán lakóhelyek voltak, hanem a gondolkodás, a szimbolikus kommunikáció és a kulturális önkifejezés korai színterei is. A földtani folyamatok több százezer vagy akár több millió év alatt hozták létre azokat a képződményeket, amelyek ma is lenyűgözik az érdeklődőket, ugyanakkor ezek az értékek nem megújulók, ezért megőrzésük kiemelt természetvédelmi feladat.

A barlangok védelme közös felelősségünk

Ezek a terek csak másodsorban turisztikai látványosságok, elsősorban sérülékeny természeti rendszerek, amelyek fennmaradása közös felelősségünk. Ezen gondolatmenet mentén hívja fel a figyelmet a Barlangoljunk! kampány hazánk barlangjainak értékeire. Immár 12. alkalommal hirdetik meg ezt a programot. Az időszak megválasztása pedig nem véletlen: március a tavasz kezdete, a téli pihenés után az emberek egyre inkább kimozdulnak.

Rácz András államtitkár közölte: Magyarországon jelenleg mintegy 4270 nyilvántartott barlang található, amelyek együttes hossza meghaladja a 300 kilométert.

A leghosszabb barlangrendszer a Pál-völgyi, a legmélyebb a Bányász, a legrégebben kutatott, évszázadok óta látogatott az Aggteleki-karszton húzódó Baradla-barlang.

A barlangok nemcsak földtani, hanem biológiai szempontból is kiemelkedő jelentőségűek: különösen fontos élőhelyei a denevéreknek, amelyek közül Magyarországon 28 faj ismert.

Pécs, 2026. március 4. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelõs államtitkára beszédet mond a Barlangoljunk! - március a barlangok hónapja címû kezdeményezés nyitórendezvényén Pécsen 2026. március 4-én. MTI/Ruprech Judit
Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára beszédet mond a Barlangoljunk! – március a barlangok hónapja című kezdeményezés nyitórendezvényén Pécsen, 2026. március 4-én. Fotó: MTI/Ruprech Judit

A barlangok egy része akár kerekesszékkel, babakocsival is látogatható, de akad közöttük több olyan, amely kalandturisztikai programokat, egyedülálló élményeket kínál – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: Magyarországon komolyan óvják, védik, nagy becsben tartják a barlangokat, ennek megfelelően jogszabályok rendelkeznek arról, hogy kizárólagos állami tulajdonban állnak és csakis nemzeti parkok kezelhetik ezen élettelen természeti értékeket.

Budapest a barlangok fővárosának számít, hiszen a világon egyetlen főváros alatt sem húzódik annyi – 174 barlang összesen mintegy félszáz kilométer hosszúságban –, mint Budapesten.

Rácz András megjegyezte, hogy az idei kampány nyitóeseményét azért tartották az Abaligeti-barlangot és a Tettyei mésztufabarlangot is kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának központjában, mert ez a szervezet idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját.

Az államtitkár elmondta, hogy a Barlangoljunk! – március a barlangok hónapja című kezdeményezés programjairól a nemzeti parkok honlapjain találhatók részletek, de nyomtatott kiadványok – így egy barlangokkal kapcsolatos összefoglaló füzet – is rendelkezésre állnak az intézményeknél és partnereiknél.

Túrák, programok az ország több pontján

Márciusban a látogatók extra szakvezetésen fedezhetik fel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a Szemlő-hegyi-barlang különleges képződményeit és a történetét. A leghosszabb hazai barlangban, a Pál-völgyi-barlangban geológus vezeti végig az érdeklődőket, bemutatva a téli denevéreket és a környék élővilágát. Mineralógiai program keretében vetítés és kézbe fogható ásványok, kőzetek segítségével ismerkedhetnek az érdeklődők a barlangok kincseivel.

A Duna-Dráva Nemzeti Parkban, az Abaligeti-barlangban fotós túra és a gyerekeknek szóló interaktív Kis barlangász program lesz, ahol a barlangok típusai és élővilága vár felfedezésre. A Bükki Nemzeti Parkban a Szent István-barlangban hosszú túrák indulnak, az Esztáz-kői barlang látványos cseppköveit is láthatják a résztvevők. Hangtálas relaxáció is lesz a Fekete-teremben, iskolai csoportoknak pedig március 10. és 26. között az Ősember nyomában GEOtúra vezet a Szeleta-barlanghoz.

Pécs, 2026. március 4. Érdeklõdõ a Felszín alatti természeti kincseink címû, az Agrárminisztrérium kiadványát olvassa a Duna-Dráva Nemzeti Park Tettye Oktatási Központjában a Barlangoljunk! - március a barlangok hónapja címû kezdeményezés nyitórendezvényén Pécsen 2026. március 4-én. MTI/Ruprech Judit
Egy érdeklődő az Agrárminisztérium Felszín alatti természeti kincseink című kiadványát olvassa a Duna-Dráva Nemzeti Park Tettye Oktatási Központjában. Fotó: MTI/Ruprech Judit

Az Aggteleki Nemzeti Parkban a Baradlamanó túra keretében a résztvevők megismerkedhetnek a barlangok kialakulásával, az emberi szem számára gyakran láthatatlan élőlényekkel. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban kedvezményes látogatás várja az érdeklődőket a Csodabogyós-barlangban, emellett a Lóczy-barlangban barangolva fedezhetők fel a különleges képződmények.

A részletes programokról és időpontokról a nemzeti parkok honlapja nyújt teljes körű tájékoztatást.

(A nyitóképen: a Tettyei Mésztufa-barlang a Barlangoljunk! – március a barlangok hónapja című kezdeményezés nyitórendezvényén Pécsen, 2026. március 4-én.)

