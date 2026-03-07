ARÉNA - PODCASTOK
A young boy is being bullied by peers at school. The boy is upset as another boy grabs his neck. A third boy records the bullying incident on his phone. Bullying of teenager in high scool.
Nyitókép: Rawpixel/Getty Images

Videót is feltöltött arról, ahogy megveri áldozatát, mert „menőzni” akart vele

Infostart

Két fiatalkorú fiúval szemben emelt vádat az ügyészség, akik közül az egyik megvert egy harmadik fiút, a másik ezt felvette, majd a videót feltöltötték az internetre.

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt két fiatalkorú fiúval szemben. Az egyik megverte a sértettet, majd a bántalmazásról a társa által rögzített felvételt az internetre feltöltötte – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a két fiatalkorú vádlott és a szintén fiatalkorú sértett egy Bács-Kiskun vármegyei lakásotthonban éltek. A 17 éves elkövető 2025 áprilisában, az utcán számon kérte a sértettet, hogy miért beszélt csúnyán a nevelőkkel. Ezután a vádlott egyszer fejbe rúgta a fiút, aki elájult, és összeesett.

Az elkövető a bántalmazás előtt megkérte a 14 éves társát, hogy a verést vegye fel, mert a videóval „menősködni” akart.

A fiatalabb fiú telefonnal rögzítette a bántalmazást, amivel társa szándékát erősítette. A rúgást követően a fiatal átadta a telefont idősebb társának, aki a felvételt feltöltötte egy közösségi oldalra. A felvételen az áldozat arca jól felismerhető volt, a feltöltés a sértettnek jelentős érdeksérelmet okozott.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A járási ügyészség a két vádlottat személyes adattal visszaélés, garázdaság és könnyű testi sértés vétségével vádolja, az idősebb elkövetőt, mint tettest, a társát, pedig mint bűnsegédet. Az ügyészség a 17 éves fiúval szemben közérdekű munka, társával szemben próbára bocsátás kiszabását indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.

