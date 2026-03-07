Engedményt kapnak az oroszok

"Valószínűleg visszatérhetünk az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra, valamint más nagyobb tornákra is. Attól is függ, hogy hol rendezik meg őket" - mondta Szergej Siskarjov, az orosz szövetség elnöke. A korábbi kiváló játékos reméli, hogy a döntés kiterjed majd a felnőtt együttesekre is.

Az orosz válogatottak és klubcsapatok 2022 óta nem vehetnek részt nemzetközi versenyeken az ukrajnai háború miatt.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavaly decemberben javasolta, hogy a nemzetközi sportszövetségek engedélyezzék Oroszország - és az ukrajnai konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország - sportolói számára a részvételt az ifjúsági korosztályok tornáin zászlajuk és himnuszuk használatával egyetemben. Ez az ajánlás egyéni és csapatsportokra egyaránt vonatkozik.