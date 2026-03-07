ARÉNA - PODCASTOK
Egy tűzgömb látszik a salgói vár mögött Salgótarján közeléből fotózva 2015. október 31-én. Tűzgömbnek a Vénusznál fényesebb meteorokat nevezik.
Nyitókép: MTI Fotó: Komka Péter

Tűzgömb suhant át Magyarország felett

Infostart

Látványos, hosszan izzó tűzgömböt lehetett megfigyelni az ország fölött péntek este 9 óra után.

Az idokep.hu számolt be arról, hogy egy hosszan izzó tűzgömb suhant át hazánk fölött péntek este, nem sokkal 21 óra 7 perc után.

A lassan mozgó meteor az ország keleti része fölött ragyogott fel, és csaknem 11 másodpercen át volt megfigyelhető, mielőtt végleg kialudt.

A 24.hu ehhez annyit tesz hozzá, hogy a Magyar Meteoritikai Társaság honlapján található definíció szerint: „azok a fényes meteorok, amik elérik vagy meghaladják a 100 km-ről megfigyelhető -4 mg csillagászati fényességet, vagy ahogy a csillagászatban nevezik, magnitúdót. Megfigyelték, hogy a december március közötti időszakban a tűzgömbök gyakoribbak, akár naponta több is eshet belőlük, a hatás oka egyelőre még nem ismert”.

Fotónk illusztráció.

