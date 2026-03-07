ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 7. szombat
Légicsapásban megsemmisült rendõrörs romjai Teheránban 2026. március 3-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján. A légicsapásokban Ali Hamenei ajatollah, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje, Aziz Naszirzadeh védelmi miniszter, valamint több magas rangú katonai vezetõ is életét vesztette. Irán vezetését átmenetileg egy háromtagú vezetõi tanács vette át.
Nyitókép: MTI/AP/Vahid Szalemi

Az USA új célpontokat keres

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba szombatra Irán ellen eddig nem támadott célpontokkal azok után, hogy az amerikai és az izraeli erők már eddig is "agyba-főbe verték" az országot.

Az elnök a saját közösségi oldalán helyi idő szerint reggel megjelent bejegyzésében a "Közel-Kelet vesztesének" nevezte Iránt, és megerősítette, hogy megadást vár el, ellenkező esetben a "teljes összeomlás" jön.

"Komoly megfontolás tárgya a teljes megsemmisítés, végzetes következményekkel. Irán gonosz viselkedése miatt

olyan területek és személyek is célponttá válnak, amelyek és akik eddig a pillanatig nem voltak azok"

– fogalmazott Donald Trump.

Az elnök egyúttal kifejtette, hogy Irán a kitartó amerikai-izraeli katonai nyomás alatt a bocsánatkérést választotta közel-keleti szomszédaival szemben. Arra utalt, hogy Maszúd Peszeskján iráni államfő közölte: leállítják a környező államok elleni támadásaikat.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. A miniszter a Fox Business gazdasági televíziónak pénteken este adott interjújában kifejtette, hogy miután Irán a katonai fronton kudarcot vallott, arra kényszerül, hogy megpróbálja a "gazdasági kártyát" kijátszani, és megkísérel káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával, amely a világ kőolajszállításának ötödét teszi ki békeidőben.

Miután az iráni konfliktus kitörését követően a biztosítók felmondták minden arra haladó szállítmány biztosítását, Trump elnök a héten azt ígérte, hogy kormánya fog kockázati biztosítást garantálni a szállításokra, valamint bejelentette, hogy a kőolajszállítmányokat amerikai hadihajók kísérhetik a jövőben.

Szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadják annak a hat amerikai katonának a holttestét a Delaware állambeli Dover támaszpontján, aki iráni légitámadásban Kuvaitban vesztette életét a háború első napjaiban. A háború első amerikai áldozatainak fogadásán az elnök és felesége is részt vesz.

Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Délelőtt az iráni politikai vezetés jelezte, hogy befejezik az arab államok támadását, de nagyon úgy fest, hogy a hadsereg és a Forradalmi Gárda ezt máshogy gondolja. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Kihirdette Donald Trump: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van ez a távoli ország

Kihirdette Donald Trump: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van ez a távoli ország

Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök.

Trump vows to hit Iran 'very hard' as Iranian president apologises to Gulf nations for attacks

Trump vows to hit Iran 'very hard' as Iranian president apologises to Gulf nations for attacks

Meanwhile, the BBC has learned that UK aircraft carrier HMS Prince of Wales has been placed on advanced readiness.

