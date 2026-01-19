ARÉNA - PODCASTOK
Egy ember egy Asus gyártmányú okostelefont tart a kezében.
Nyitókép: Pixabay

Végleg elfordul az okostelefonoktól egy ismert gyártó

Infostart

Hasonlóan más nagy tech-vállalatokhoz, az Asus is meghozta azt a döntést, hogy nem gyárt többé okostelefonokat, ehelyett inkább a számítógépekre és az AI-ra koncentrál a jövőben.

Jó ideje hallani arról, hogy az Asus hátat fordít az okostelefonok piacának, és 2026-ban már nem dob piacra új készüléket. Ez most megerősítést nyert: Jonney Shih, az Asus elnöke maga beszélt arról egy rendezvényen, hogy a márka már nem tervez új készüléket bemutatni – írja a GSMArena híradása nyomán a hvg.hu.

A cégvezér szerint az erőforrásokat inkább a személyi számítógépekre és a mesterséges intelligenciára irányítják át, utóbbi esetében a fizikai vonalat erősítve, különös tekintettel a robotikára és az okosszemüvegekre.

A gyártó a korábbi készülékeihez ezután is biztosít szervizelési, garanciális és szoftveres támogatást.

A szaklap megjegyzi, hogy az Asus az elmúlt évek során fokozatosan leépítette okostelefonos divízióját, ami a ZenFone és a játékos ROG Phone-mobilokból állt. Tavaly például csak két telefont dobtak piacra, a ROG Phone 9 FE-t és a Zenfone 12 Ultrát, ám egyik eladásai sem voltak éppen meggyőzőek.

okostelefon

technológia

megszűnés

gyártás

asus

