Végleg elfordul az okostelefonoktól egy ismert gyártó

Jó ideje hallani arról, hogy az Asus hátat fordít az okostelefonok piacának, és 2026-ban már nem dob piacra új készüléket. Ez most megerősítést nyert: Jonney Shih, az Asus elnöke maga beszélt arról egy rendezvényen, hogy a márka már nem tervez új készüléket bemutatni – írja a GSMArena híradása nyomán a hvg.hu.

A cégvezér szerint az erőforrásokat inkább a személyi számítógépekre és a mesterséges intelligenciára irányítják át, utóbbi esetében a fizikai vonalat erősítve, különös tekintettel a robotikára és az okosszemüvegekre.

A gyártó a korábbi készülékeihez ezután is biztosít szervizelési, garanciális és szoftveres támogatást.

A szaklap megjegyzi, hogy az Asus az elmúlt évek során fokozatosan leépítette okostelefonos divízióját, ami a ZenFone és a játékos ROG Phone-mobilokból állt. Tavaly például csak két telefont dobtak piacra, a ROG Phone 9 FE-t és a Zenfone 12 Ultrát, ám egyik eladásai sem voltak éppen meggyőzőek.