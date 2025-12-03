ARÉNA - PODCASTOK
eur:
380.72
usd:
326.51
bux:
109988.36
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 milliárd dollár – Megértette a trumpi hívást a Dell házaspár

Infostart / MTI

A Dell házaspár több mint 6 milliárd dollárt ajánlott fel a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett "babaszámlák" kiegészítésére - a milliárdos házaspár kedden jelentette be döntését.

Michael Dell, a Dell Technologies számítástechnikai vállalat alapítója-elnöke és felesége Susan Dell közölte, hogy jótékonysági alapítványukon keresztül 25 millió 10 éven aluli amerikai gyermek számára ajánlanak fel 250 dolláros összegű számlát, részben kiegészítéseként a Donald Trump által júliusban törvénybe iktatott babaszámláknak.

Közleményükben egyszerű és mégis erőteljes eszköznek nevezték a kezdeményezést, ami lehetővé teszi, hogy a fiatalok 18. születésnapjukat követően rendelkezzenek induló tőkével, amelyből további tanulmányaikat, otthonteremtésüket finanszírozhatják, vagy további befektetésre használhatják.

Az amerikai elnök július 4-én írta alá azt a törvénycsomagot, amely szerint - korábbi ígéretének megfelelően - a szövetségi kormány minden, 2025 január 1. és 2028 december 31. között született amerikai gyermek után 1000 dollárt helyez letétbe, amelyből a szülők gyermekük nevére számlát nyithatnak. A szülők és rokonok évente további maximum 5 ezer dollárt helyezhetnek el a számlán, amelyet a gyermek 18. életévének elérése előtt nem bonthatnak fel.

Az úgynevezett "Trump-számlák" megnyitásáról az elnök várhatóan kedden, washingtoni idő szerint a délutáni órákban további részleteket is bejelent.

