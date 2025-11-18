Nagy dobásra készül a WhatsApp, falak fognak leomlani

Kinyitja a WhatsAppot a Meta, köszönhetően a digitális piacokról szóló uniós törvénynek – írja a TechCrunch cikke nyomán a hvg.hu.

Az újítással harmadik féltől, azaz nem a Metától származó csevegőappokat is integrálni fognak a WhatsAppba. Ez azt jelenti, hogy

az alkalmazásból közvetlenül folytathatnak majd csevegést a felhasználók más platformok felhasználóival.

Több hónapja teszteli a lehetőséget, és elérkezettnek látta az időt, hogy fokozatosan bevezesse az applikációba. A szóban forgó külső üzenetküldők a BirdyChat és a Haiket, melyek nem túl ismertek, de ez is segíthet egy kicsit népszerűbbé tenni őket.

A szaklap szerint azok az európai uniós felhasználók, akik kérvényezik ezt a lehetőséget, üzeneteket, képeket, videókat, hangüzeneteket és fájlokat oszthatnak meg a másik platformot használó emberekkel. Csoportos csevegésre egyelőre nincs lehetőség, viszont a titkosítás adott lesz.

A következő hónapok folyamán az összes WhatsApp felhasználónál megjelenik majd a lehetőség a beállítások között, mely elmagyarázza, hogyan lehet élesíteni az újdonságot.

Fontos, hogy az efféle csevegések kizárólag az androidos és az iOS-es alkalmazásokban lesznek elérhetőek, számítógépen, weben és táblagépeken nem.

Az újdonság persze opcionális, tehát nem kötelező használni, így ha a felhasználó nem engedélyezi, nem tudnak neki más csevegőappból írni.