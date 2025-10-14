ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.87
usd:
339.98
bux:
102402.9
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Minden idők legnagyobb űrrakétája a SpceX Starship. Forrás Twitter:SpaceX
Nyitókép: Forrás Twitter:SpaceX

Nagy siker a Holdat és a Marsot célzó óriásrakétával – videó

Infostart

Ugyan a korábbi próbálkozások rendszerint kudarccal végződtek, a Starship mostani tesztrepülése gond nélkül lezajlott, és egy rövid űrrepülés után a darabok visszatértek a Földre.

Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer – közölte hétfőn a vállalat.

A rakéta a cég texasi indítóállomásáról indult, rövid időre belépett az űrbe, majd mintegy egy órával később az Indiai-óceánba csapódott. Az alsó fokozat a tervek szerint, a tengeren szállt le, a repülés során műholdak kibocsátását is modellezték.

Az Elon Musk milliárdos vezette SpaceX „izgalmas” repülési tesztnek nevezte a küldetést, és közölte, hogy

a következő próbarepülésre már a Starship átdolgozott változatát fogják használni.

A New York-i Szabadság-szobornál magasabb Starship két részből áll, ezek a startot követően szétválnak: a mintegy 70 méter hosszú Super Heavy nevű hordozórakéta és az 50 méteres Starship felső fokozata. Mindkettő úgy van kialakítva, hogy a Földre való visszatérés után újra felhasználható legyen.

Az amerikai űrügynökség, a NASA a Starshipet az űrhajósok Holdra szállításához tervezi igénybe venni, míg a SpaceX vállalat hosszabb távon a Mars-misszióján szeretné az űrbe indítani a hatalmas űrhajót.

A Starshipet először 2023 áprilisában tesztelték, de az a repülés az indulást követően néhány perccel robbanással végződött. A későbbi próbálkozások során a felső fokozat eljutott az űrbe, és kontrollált módon landolt az Indiai-óceánon, azonab a korai repülések többsége nem felelt meg az elvárásoknak.

Kezdőlap    Tech    Nagy siker a Holdat és a Marsot célzó óriásrakétával – videó

űrhajó

kilövés

elon musk

spacex

starship

tesztrepülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vámháború 2.0: súlyos veszélyei vannak a kiújult amerikai–kínai harcnak

Vámháború 2.0: súlyos veszélyei vannak a kiújult amerikai–kínai harcnak

A vámok visszatértek, a piacok pedig remegnek. Trump 100 százalékos többletterhet hirdetett a kínai importokra, Kína pedig kikötői díjakkal és exporttilalmakkal válaszol. A gazdasági háború második felvonása nemcsak két ország, hanem két világrend összecsapása. Eközben a globális gazdaság újra a bizonytalanság foglya lesz.
VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot megy a magyar egészségügyi applikáció: fontos határt lépett át a Semmelweis HELP

Nagyot megy a magyar egészségügyi applikáció: fontos határt lépett át a Semmelweis HELP

Kereken egy évvel ezelőtt mutatta be a Semmelweis Egyetem az ingyenes tünetellenőrző applikációját, a Semmelweis HELP-et. Azóta már több, mint 250 ezer felhasználója van – írja a semmelweis.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Videón a fékeveszett ünneplés: kijutott a vébére az apró szigetország, hatalmas buli kezdődött

Videón a fékeveszett ünneplés: kijutott a vébére az apró szigetország, hatalmas buli kezdődött

A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Eswatinit, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Uncertainty over Gaza next steps as Israeli families angry at wait for return of deceased hostages

Bereaved Israeli families express anger that the remains of only four out of 28 deceased hostages were handed over during Monday's exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 10:12
Orbán Viktor a tűzszünetről: "Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja"
2025. október 14. 09:50
Új szabályok jönnek a tésztákra – íme, a változások
×
×
×
×