Öt embert vettek őrizetbe a krakkói támadás dicsőítése miatt

A rendőrség és a kiberbűnözés elleni hivatal a szombati tragédia óta kiemelten figyeli az online teret. Karolina Galecka belügyminisztériumi szóvivő hangsúlyozta: a hatóságok a jövőben is a legszigorúbban fellépnek a hasonló online megnyilvánulásokkal és az esetleges utánzókkal szemben.

Közben a társadalom az események valódi hőseit ünnepli. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter hétfőn a kórházban meglátogatta azt a sebesült rendőrt, aki járőrtársával együtt ártalmatlanította a fegyveres támadót. A védelmi miniszter személyesen mondott köszönetet az egyenruhásoknak, kiemelve, hogy határozott és bátor fellépésükkel még nagyobb tragédiát akadályoztak meg.

Krakkó polgármestere, Lukasz Gibala már kezdeményezte is, hogy mindkét rendőrt tüntessék ki a város díszpolgári címével.

A két intézkedő rendőr, Artur Morański és Jakub Kulik hősies küzdelmet vívott a helyszínen. Morański volt az első, aki eltalálta a támadót, ám a tűzharc során ő maga is súlyosan megsebesült. Társa, a szintén sérült Kulik – miután Morański egy autó mellett fekve harcképtelenné vált – még fel tudott állni, és újabb lövésekkel végleg ártalmatlanította az elkövetőt.

Hétfő este csendes felvonulást tartottak Krakkóban a szombati támadás áldozatainak emlékére. A megemlékezésen részt vett Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Tusk miniszterelnök is. A résztvevők a főtéren gyülekeztek, hogy leróják kegyeletüket az áldozatok előtt, és szolidaritásukat fejezzék ki a sérültekkel és családtagjaikkal.

A lengyel kormányszóvivő, Adam Szlapka közben arra szólította fel a közvéleményt és a politikusokat, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól és az elhamarkodott következtetésektől.

Marcin Kierwiński belügyminiszter közvetlenül a támadás után ugyanis arról beszélt, hogy az elkövető szélsőjobboldali nézeteket vallott. Ezt az állítást azonban több rendőrségi forrás és Krakkó polgármestere is megkérdőjelezte. A politikai ellenfelek keményen bírálták a belügyminisztert, amiért ellenőrizetlen információkat osztott meg, amelyeket a nemzetközi sajtó is átvett, rontva ezzel Lengyelország megítélését.

Kierwiński azóta elismerte, hogy szavai csak korai feltételezéseken alapultak. A kormányszóvivő megerősítette: a hatóságok jelenleg a támadás valamennyi lehetséges indítékát és körülményét vizsgálják, és amíg nem áll rendelkezésre minden részlet, a kormány sem kíván további elhamarkodott kijelentéseket tenni.