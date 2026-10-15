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Cape Canaveral, 2026. október 13.Felbocsátják a SpaceX amerikai ûrkutatási magánvállalat Falcon 9-es hordozórakétáját egy teherszállító ûrhajóval a Cape Canaveral-i Kennedy Ûrközpontból 2026. október 13-án. Az ûrhajó több mint három tonnányi ellátmányt szállít a Föld körül keringõ Nemzetközi Ûrállomásra.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Döbbenetes „nyomot” hagyott maga után az égen a SpaceX frissen kilőtt űrhajója – videók, képek

Infostart

Helyi idő szerint kedden reggel indult el a SpaceX űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé; a Falcon 9 rakéta szemet kápráztató jelenséget hagyott maga után, amit sokan megörökítettek.

Helyi idő szerint kedden kora reggel, 6:33-kor indult útnak a SpaceX legújabb teherűrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, hogy utánpótlást vigyen az ott szolgálatot teljesítő űrhajósoknak. Ez volt a 35. ilyen küldetés, amit a SpaceX a NASA számára hajtott végre – írja a hvg.hu.

A kilövés azonban más miatt lett emlékezetes, a NASA Kennedy Űrközpont is külön fotócsokrot közölt róla, ugyanis

mivel az űrhajó pont pirkadatkor indult útnak, ezért, bár a Földön még sötét volt, a felső légkört már elérte a Nap fénye, és ahogy a Falcon 9 hordozórakéta áthaladt a felső légkörön, a napfény megvilágította a rakétából távozó, táguló égésterméket, ami izzó, medúzaszerű alakot hozott létre magasan a felszín felett.

Mint azt a NASA is közölte, ilyen látványosság nem csak a hajnali, hanem az esti indításoknál is előfordulhat, az viszont kifejezetten ritka, hogy ennyire tisztán sikerül megörökíteni a jelenséget.

Az „űrmedúzáról” látványos videók is készültek:

A The Guardian felvételén pedig lassítva is megfigyelhetjük, hogyan alakul ki a nem mindennapi jelenség:

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Kezdőlap    Tudomány    Döbbenetes „nyomot” hagyott maga után az égen a SpaceX frissen kilőtt űrhajója – videók, képek

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űrhajó

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