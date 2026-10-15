Döbbenetes „nyomot” hagyott maga után az égen a SpaceX frissen kilőtt űrhajója – videók, képek

Helyi idő szerint kedden kora reggel, 6:33-kor indult útnak a SpaceX legújabb teherűrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, hogy utánpótlást vigyen az ott szolgálatot teljesítő űrhajósoknak. Ez volt a 35. ilyen küldetés, amit a SpaceX a NASA számára hajtott végre – írja a hvg.hu.

A kilövés azonban más miatt lett emlékezetes, a NASA Kennedy Űrközpont is külön fotócsokrot közölt róla, ugyanis

mivel az űrhajó pont pirkadatkor indult útnak, ezért, bár a Földön még sötét volt, a felső légkört már elérte a Nap fénye, és ahogy a Falcon 9 hordozórakéta áthaladt a felső légkörön, a napfény megvilágította a rakétából távozó, táguló égésterméket, ami izzó, medúzaszerű alakot hozott létre magasan a felszín felett.

Mint azt a NASA is közölte, ilyen látványosság nem csak a hajnali, hanem az esti indításoknál is előfordulhat, az viszont kifejezetten ritka, hogy ennyire tisztán sikerül megörökíteni a jelenséget.

Az „űrmedúzáról” látványos videók is készültek:

A The Guardian felvételén pedig lassítva is megfigyelhetjük, hogyan alakul ki a nem mindennapi jelenség: