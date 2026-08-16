Előzni készül a ChatGPT

A mesterségesintelligencia-modellek működése eddig gyakran hosszabb várakozási idővel járt a kérdések beküldése után, amit a cég az új funkcióval próbál leküzdeni. Az OpenAI közleménye szerint az Ultrafast módban a standard feldolgozási sebesség a tizenégyszeresére nő.

A TechCrunch beszámolója szerint a riválisok – például az Anthropic – szintén kínálnak gyorsított üzemmódú modelleket, azonban azok nem érik el a ChatGPT új, ultragyors módjának sebességét.

A GPT-5.6 Sol ezen változata az OpenAI tájékoztatása szerint számos területen, így a vállalati munkafolyamatokban, az incidenskezelésben, az ügyfélszolgálati feladatokban és a pénzügyi elemzésekben is jól alkalmazható lesz – írja a hvg.hu.

A jelenleg előzetes verzióként elérhető Ultrafast módot a vállalat tervei szerint a későbbiekben szélesebb körben is elérhetővé teszik majd.