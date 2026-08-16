Novak Djokovic elbukott

A szerbek 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes sztárja wimbledoni elődöntős veresége óta először játszott, s 2:6, 6:4, 6:4-re kikapott az argentin Thiago Agustin Tirantétól. A 2 óra 44 perces, párás és meleg körülmények között lejátszott összecsapáson a világranglistán 50. dél-amerikai teniszező fizikálisan jobban bírta a külső nehézségeket, mint 39 éves ellenfele.

Az ATP-rangsorban ötödik Djokovic a találkozó után elmondta, van egy bizonyos egészségi problémája, ami évek óta zavarja, s ez különösen ezek között a körülmények között jön elő.

"Tudtam, hogy ilyen idő lesz, de ez ezúttal mindenre kihatott" - magyarázta Djokovic, aki korábban háromszor nyerte meg a keménypályás viadalt, most azonban egyáltalán nem biztos abban, hogy még valaha pályára lép Cincinnatiben.

"Természetesen remélem, hogy igen, de most inkább úgy tűnik, hogy

sajnos nem.

Meglátjuk, mit hoz a jövő" - fogalmazott ennek kapcsán az olimpiai bajnok sztárjátékos.

Az év utolsó Grand Slam-tornája, a New York-i US Open augusztus 30-án kezdődik.