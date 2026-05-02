A miami sprintfutam eredménye

A McLaren brit pilótája mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri végzett a második helyen, míg a harmadik Charler LeClerc, a Ferrari monacói versenyzője lett.

Norris karrierje során negyedszer diadalmaskodott "rövid távú" versenyen, sikerével pedig megszakította a Mercedes idei egyeduralmát, eddig ugyanis mindegyik futamot a német rivális nyerte.

A Mercedes két pilótája közül az összetett pontversenyben második brit George Russell a negyedik, az éllovas olasz Kimi Antonelli pedig a hatodik lett.

A Miami Nagydíj magyar idő szerint a 22 órakor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik.