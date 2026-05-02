Ezt a banki áremelést már a Tisza magyarázhatja el

A bankok 2025 tavaszán állapodtak meg a kormánnyal arról, hogy 2026. június 30-ig nem hárítják át a lakosságra a fogyasztói árak emelkedését. Ennek megfelelően sem a 2024-es 3,7 százalékos, sem a 2025-ös 4,4 százalékos infláció nem jelent meg a díjakban. A moratórium lejártával azonban fokozatosan visszavezetik az inflációkövető korrekciókat - írja az economix.hu.

Az OTP Bank a 2025-ös inflációnál átlagosan alacsonyabb mértékben emeli díjait. Egyes számlacsomagoknál az elektronikus átutalások díja nő, emelkedik a minimum- és maximumdíj, valamint 4,2–4,4 százalékkal nőnek a számlavezetési és bankkártyadíjak, illetve az ATM-használat költségei.

Az Erste Bank szintén a tavalyi inflációhoz igazította díjait: az elektronikus átutalások költsége, valamint a kapcsolódó minimum- és maximumdíjak egyaránt emelkednek, a tranzakciós illeték változatlanul ezen felül fizetendő.

A CIB Bank egyes tételeknél 8 százalékot meghaladó drágulást vezet be,

mivel egyszerre érvényesíti a 2024-es és a 2025-ös infláció hatását. Emellett megszűnik az 50 ezer forint alatti átutalások kedvezménye is.

Szakértők szerint a következő hetekben további pénzintézetek is bejelenthetik új díjaikat, ezért a lakossági ügyfeleknek érdemes felülvizsgálniuk bankszámlacsomagjukat.