2026. május 2. szombat Zsigmond
Nyitókép: Pixabay

Ezt a banki áremelést már a Tisza magyarázhatja el

A pénzintézetek több esetben az infláció mértékét követő díjemeléseket vezetnek be, amelyek az átutalásokat, a számlavezetést, a bankkártyákat és az ATM-es készpénzfelvételt is érintik.

A bankok 2025 tavaszán állapodtak meg a kormánnyal arról, hogy 2026. június 30-ig nem hárítják át a lakosságra a fogyasztói árak emelkedését. Ennek megfelelően sem a 2024-es 3,7 százalékos, sem a 2025-ös 4,4 százalékos infláció nem jelent meg a díjakban. A moratórium lejártával azonban fokozatosan visszavezetik az inflációkövető korrekciókat - írja az economix.hu.

Az OTP Bank a 2025-ös inflációnál átlagosan alacsonyabb mértékben emeli díjait. Egyes számlacsomagoknál az elektronikus átutalások díja nő, emelkedik a minimum- és maximumdíj, valamint 4,2–4,4 százalékkal nőnek a számlavezetési és bankkártyadíjak, illetve az ATM-használat költségei.

Az Erste Bank szintén a tavalyi inflációhoz igazította díjait: az elektronikus átutalások költsége, valamint a kapcsolódó minimum- és maximumdíjak egyaránt emelkednek, a tranzakciós illeték változatlanul ezen felül fizetendő.

A CIB Bank egyes tételeknél 8 százalékot meghaladó drágulást vezet be,

mivel egyszerre érvényesíti a 2024-es és a 2025-ös infláció hatását. Emellett megszűnik az 50 ezer forint alatti átutalások kedvezménye is.

Szakértők szerint a következő hetekben további pénzintézetek is bejelenthetik új díjaikat, ezért a lakossági ügyfeleknek érdemes felülvizsgálniuk bankszámlacsomagjukat.

Kellemetlen hír érkezett az azbesztszennyezésről: egyre több helyről érkeznek a jelentések

Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó azbesztszennyezéssel érintett települések – jelezte Szombathely polgármestere az RTL Híradónak. Közben a védekezés és a kárelhárítás költségeit is átvállalja a kormány.

Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte

Egy több mint 1600 beteg bevonásával készült vizsgálat azt kutatta, hogy segít-e a megnövelt folyadékbevitel a vesekövek kiújulásának megakadályozásában.

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

German Defence Minister Boris Pistorius said the US decision to withdraw 5,000 troops was to be expected.

