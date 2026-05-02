ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

„Teljesen biztos rendszer nincs” – A Szárnyas fejvadász trükkjét veti be a Disney

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A privátszféra védelméért kampányolók aggódva fogadták az arcfelismerő technológia újabb térnyerését. A Disney szórakoztatóipari cég kaliforniai vidámparkjaiban biometrikus – arcfelismerő – azonosítással gyorsítana fel a beléptetést és szűrné ki a hamis vagy üzérektől vett jegyekkel érkezőket.

Ami a Különvélemény, A közellenség vagy a Szárnyas fejvadász című disztópikus filmekben még fikció volt, kezd egyre inkább elterjedni.

A Disney jól ismert taktikát követve arra apellál:

van, aki a kényelem érdekében elnézi, ha személyes jellemzőit – például az arcképét – lementik.

A cég szerint a kaliforniai vidámparkjába látogatók dönthetnek, azokat a sávokat használják-e, ahol kamerák rögzítik az arcukat, majd a képet egyedi számsorokká alakítják, hogy azonosítsák a vendéget.

A képeket összehasonlítják a korábban – például az éves bérlet első használatakor – készült felvétellel. A Disney szerint a rendszer önkéntes, az adatokat 30 nap után törlik.

Akinek ez nem tetszik, választhatja a hagyományos, emberi beléptetést.

Ezeket a sávokat külön megjelölik a parkok bejáratainál. A cég szerint a cél az, hogy gördülékenyebbé tegyék a bejutást és megakadályozzák a jegyekkel való visszaéléseket, ugyanakkor az Independent című lapnak elismerték: teljesen biztonságos rendszer nem létezik.

A „világ legboldogabb helyeként” reklámozott vidámparkhálózat ezzel csatlakozik az egyre szélesebb körben terjedő, kamerás azonosítás gyakorlatához. Hasonló arcfelismerő rendszereket már sportlétesítményekben és arénákban is használnak, például New Yorkban a Madison Square Gardenben.

A látogatók reakciói ugyanakkor vegyesek.

  • Van, aki szerint ez már elkerülhetetlen: a rendőrség, a kormányok és egyre több intézmény alkalmazza az arcfelismerést.
  • Mások viszont attól tartanak, nem egyértelmű, mire használják az adatokat. Többen azt mondták, nem is tudták, hogy választhatnak, egyszerűen beálltak a sorba és elfogadták az opciót.

Különösen a családosoknál volt negatív a reakció. Volt, aki arról beszélt: a maga esetében még elfogadná a technológiát, de azt nem, hogy a gyerekéről is felvételt készítsenek, és nem volt biztos benne, valóban van-e lehetőség kimaradni.

Szakértők szerint a félelmek nem alaptalanok. Az arcfelismerő rendszerek világszerte terjednek – használják repülőtereken, határátkelőkön, tömegrendezvényeken, sőt egyes városok közterületein is.

A bírálók szerint a technológia elterjedése a megfigyelés „normalizálásához” vezethet,

vagyis ahhoz, hogy az emberek szinte észrevétlenül válnak azonosíthatóvá minden egyes lépésüknél.

Emellett adatvédelmi kockázatok is felmerülnek. Szakértők szerint az ilyen rendszerek különösen értékes célpontot jelentenek a hackerek számára, hiszen biometrikus adatokat gyűjtenek, amelyek – ellentétben egy jelszóval – nem változtathatók meg. Többszázezer jelszót tartalmazó adatbázisokat pedig már eddig is törtek fel a kalózok, mi a garancia arra, hogy ne tudnának-e bejutni biometrikus adatbázisokba is?

Aggályait fogalmazta meg az amerikai Polgárijogi Unió is, amiatt, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián is készülnek az arcfelismerő rendszer használatára.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    „Teljesen biztos rendszer nincs” – A Szárnyas fejvadász trükkjét veti be a Disney

disney

arcfelismerés

arcfelismerő rendszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kellemetlen hír érkezett az azbesztszennyezésről: egyre több helyről érkeznek a jelentések

Kellemetlen hír érkezett az azbesztszennyezésről: egyre több helyről érkeznek a jelentések

Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó azbesztszennyezéssel érintett települések – jelezte Szombathely polgármestere az RTL Híradónak. Közben a védekezés és a kárelhárítás költségeit is átvállalja a kormány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte

Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte

Egy több mint 1600 beteg bevonásával készült vizsgálat azt kutatta, hogy segít-e a megnövelt folyadékbevitel a vesekövek kiújulásának megakadályozásában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

German Defence Minister Boris Pistorius said the US decision to withdraw 5,000 troops was to be expected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 08:00
„Eposzi harag” – már a NASA pénzének megfelelő összeget lőtt el Amerika
2026. április 30. 14:55
Áll a bál Londonban az újabb antiszemita támadás miatt
×
×