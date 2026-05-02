ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Bamako, Koulikoro, Mali, West Africa, Africa
Nyitókép: Getty Images/John Elk

Elesett a bamakói repülőter, menekülnek az oroszok

Infostart / MTI

Fegyveres csoportok ellenőrzése alá került a Mali északi részén fekvő Tessalitban található stratégiai fontosságú tábor, miután a lázadók több támadást is intéztek a hatalmon lévő junta ellen az elmúlt hétvégén – jelentette az AFP francia hírügynökség helyi forrásokra hivatkozva.

Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) és az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) nevű fegyveres szervezetek vasárnap hajnalban megtámadták a mali hadsereg egyik központi bázisát a bamakói repülőtér mellett, és elfoglalták az ország északi felében lévő Kidal várost, kiszorítotva onnan a kormányerőket támogató orosz Afrikai Hadtest zsoldoshadsereget.

A junta pénteken azzal vádolt meg katonákat és politikusokat, hogy részt vettek a támadásban, és bejelentette, hogy többeket őrizetbe vettek.

Egy helyi képviselő azt közölte az AFP-vel, hogy a mali hadsereg és orosz szövetségeseik péntek reggel elhagyták tessaliti állásaikat. Egy biztonsági vezető szerint már a lázadók megérkezése előtt kiürítették az algériai határ közelében található tábort. Harcok nem voltak.

A tuareg lázadók a hét elején helyezték kilátásba, hogy erőik elfoglalják az ország északi részét és megbuktatják a 2020. és 2021. évi államcsínnyel hatalomra jutott katonai kormányzatot.

Tessalit földrajzi helyzeténél fogva stratégiai fontosságú, ezen kívül jó állapotban lévő leszállópályája van, amely alkalmas helikopterek és nagy katonai repülőgépek fogadására.

Helyi források szerint a fegyveres csoportok elfoglalták a Kidaltól 100 kilométernyire fekvő aguelhoki tábort is.

A múlt hét végi harcokban kórházi illetékesek szerint legkevesebb huszonhárman haltak meg.

afrika

mali

polgárháború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Haszontalan tudásuk miatt rettegnek a most érettségizők az AI-tól és az okosrobotoktól

Haszontalan tudásuk miatt rettegnek a most érettségizők az AI-tól és az okosrobotoktól
Hétfőn 148 ezer magyar diák érettségizik, újabb fiatalok, akik retteghetnek attól, lesz-e munkahelyük, kell-e még a tudásuk 5 év múlva? 922 ezer átalakuló magyar munkahely, sötét gyárak és robotok, amelyek egymástól tanulnak. Előttünk egy társadalom, amelyet senki nem készített fel minderre és már nem a végrehajtás sebessége, hanem a stratégiai szemlélet lesz a legkeresettebb képesség.
Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Orbán Viktor kormánya nem hajt végre egy elmarasztaló bírósági ítéletet

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos levélben tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt arról, hogy Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a 2021-es gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló ítéletét. A kormányfő szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti Magyarország szuverenitását és az Alaptörvényben rögzített alkotmányos önazonosságát.
 

Gáláns kedvezményt kaptak a távozó politikai vezetők a régi kormánytól

Politikai jelzéssel bíró kulturális bejelentést tett Magyar Péter az alakuló ülésről

„Azonnal leállítjuk” - Kapitány István videót tett közzé

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz

A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.

A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 09:45
A szélsőbaloldallal dulakodtak a rendőrök New Yorkban
2026. május 2. 09:09
Egy magyart is leszedtek a segélyhajókról – közleményt adott ki a külügy
×
×