Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) és az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) nevű fegyveres szervezetek vasárnap hajnalban megtámadták a mali hadsereg egyik központi bázisát a bamakói repülőtér mellett, és elfoglalták az ország északi felében lévő Kidal várost, kiszorítotva onnan a kormányerőket támogató orosz Afrikai Hadtest zsoldoshadsereget.

A junta pénteken azzal vádolt meg katonákat és politikusokat, hogy részt vettek a támadásban, és bejelentette, hogy többeket őrizetbe vettek.

More footage from on the ground in Mali, which has been experiencing a total siege by al-Qaeda-linked groups.



France has called on its citizens to leave the country "as soon as possible."



Source: Rerum Novarum https://t.co/bstEvkXl5a pic.twitter.com/fE5co1oyFZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 29, 2026

Egy helyi képviselő azt közölte az AFP-vel, hogy a mali hadsereg és orosz szövetségeseik péntek reggel elhagyták tessaliti állásaikat. Egy biztonsági vezető szerint már a lázadók megérkezése előtt kiürítették az algériai határ közelében található tábort. Harcok nem voltak.

A tuareg lázadók a hét elején helyezték kilátásba, hogy erőik elfoglalják az ország északi részét és megbuktatják a 2020. és 2021. évi államcsínnyel hatalomra jutott katonai kormányzatot.

Tessalit földrajzi helyzeténél fogva stratégiai fontosságú, ezen kívül jó állapotban lévő leszállópályája van, amely alkalmas helikopterek és nagy katonai repülőgépek fogadására.

Helyi források szerint a fegyveres csoportok elfoglalták a Kidaltól 100 kilométernyire fekvő aguelhoki tábort is.

A múlt hét végi harcokban kórházi illetékesek szerint legkevesebb huszonhárman haltak meg.