ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Wizz Air légitársaság utasszállító repülőgépe leszálláshoz készül a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre 2023. január 10-én. Ezen a napon a légitársaság pilótái gyakorló repüléseket végeztek a légikikötőnél.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Félelem a levegőben és pilótabravúr Budapesten

Infostart

Pánik tört ki a Wizz Air Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án, miután az erős szélnyírás miatt a pilótának kétszer is meg kellett szakítania a leszállást a Liszt Ferenc repülőtéren. A gépnek végül csak a harmadik megközelítés után sikerült épségben földet érnie.

A landolás idején, 15 óra 45 perc körül Budapest és a környező települések, Vecsés és Ecser térségében rendkívül erős szél uralkodott. A légitársaság tájékoztatása szerint a gyorsan változó irányú és erőteljes szélmozgás, az úgynevezett szélnyírás tette szükségessé az átstartolásokat, ami szerintük egy gyakori és biztonsági szempontból indokolt eljárás - írja az index.hu

Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten hatalmas volt a félelem, amelyet fokozott a bizonytalanság: sokan sérelmezték, hogy a kritikus percekben nem kaptak azonnali tájékoztatást a személyzettől. Az egyik szemtanú rokona szerint

órákba telt, mire a leszállás után a pánikba esett utasok megnyugodtak.

A szakmai protokoll szerint azonban a pilóták helyesen jártak el. Gulyás Zoltán pilóta kifejtette, hogy ilyen vészhelyzetben a gép biztonságos irányítása az elsődleges feladat, a tájékoztatás csak ezután következhet. Mint mondta, a szél miatt fennállt a veszélye, hogy a gép a betonhoz csapódik vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt az egyetlen biztonságos opció.

A személyzet tagjai hangsúlyozták, hogy az átstartolásokat követően a vezető légiutas-kísérő, majd a kapitány is tájékoztatta az utasokat a kényszerű manőver okairól, és kérték a fegyelmezett várakozást az újabb kísérletig.

Kezdőlap    Bulvár    Félelem a levegőben és pilótabravúr Budapesten

wizz air

landolás

szélnyírás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Nézeteltérés alakult ki a leendő Tisza-kormányban, sorra jelentik be az első lépéseiket a miniszterek

Választás 2026: Nézeteltérés alakult ki a leendő Tisza-kormányban, sorra jelentik be az első lépéseiket a miniszterek

Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében. Álláspontja szerint a cél nem a pénzhez és kapcsolatokhoz kötött „biztonság”, hanem egy minden nő számára hozzáférhető, kiszámítható és méltányos szülészeti ellátórendszer, amelyet átlátható adatok, egységes protokollok és egyértelmű állami–magán határok támasztanak alá. Egy másik megszólalásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kórházi mosdók alapvető higiénés ellátása a gyakorlatban elmaradt a 2026. január 1-jétől elvárt szinttől, míg Vitézy Dávid a vasút nyári felkészülésének kényszerét emeli ki, rövid távon akár nemzetközi vasúti együttműködés szükségességét is felvetve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tegnap lépett hatályba az EU egyik legdurvább szerződése: rengeteg embernél kiverte a biztosítékot

Tegnap lépett hatályba az EU egyik legdurvább szerződése: rengeteg embernél kiverte a biztosítékot

Európai oldalon az egyezmény legnagyobb nyertesei az autóipar, a gépgyártás és a vegyipar lehetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 10:50
Eldobta magától az életet Peter Falk lánya
2026. április 26. 06:49
Elárverezték a rejtélyes körmendi gyilkos otthonát
×
×