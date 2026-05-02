Félelem a levegőben és pilótabravúr Budapesten

A landolás idején, 15 óra 45 perc körül Budapest és a környező települések, Vecsés és Ecser térségében rendkívül erős szél uralkodott. A légitársaság tájékoztatása szerint a gyorsan változó irányú és erőteljes szélmozgás, az úgynevezett szélnyírás tette szükségessé az átstartolásokat, ami szerintük egy gyakori és biztonsági szempontból indokolt eljárás - írja az index.hu

Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten hatalmas volt a félelem, amelyet fokozott a bizonytalanság: sokan sérelmezték, hogy a kritikus percekben nem kaptak azonnali tájékoztatást a személyzettől. Az egyik szemtanú rokona szerint

órákba telt, mire a leszállás után a pánikba esett utasok megnyugodtak.

A szakmai protokoll szerint azonban a pilóták helyesen jártak el. Gulyás Zoltán pilóta kifejtette, hogy ilyen vészhelyzetben a gép biztonságos irányítása az elsődleges feladat, a tájékoztatás csak ezután következhet. Mint mondta, a szél miatt fennállt a veszélye, hogy a gép a betonhoz csapódik vagy nem tud a pályán maradni, ezért az újbóli felemelkedés volt az egyetlen biztonságos opció.

A személyzet tagjai hangsúlyozták, hogy az átstartolásokat követően a vezető légiutas-kísérő, majd a kapitány is tájékoztatta az utasokat a kényszerű manőver okairól, és kérték a fegyelmezett várakozást az újabb kísérletig.