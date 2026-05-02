Egy rakás pénzt tüntettek el a síszövetségben, külföldön fogták el a vezetőt

A tárcavezető elmondta: a horvát igazságügyi minisztérium az USKOK korrupcióellenes ügyészség kérésére, a belügyminisztériummal együttműködve megküldte a kazah hatóságoknak a kiadatáshoz szükséges dokumentumokat. Habijan szerint Horvátország arra számít, hogy Pavleket a kazahsztáni eljárás lezárása után a lehető legrövidebb időn belül kiadják.

Pavlek ellen március végén adott ki nemzetközi körözést az Interpol. A horvát hatóságok gyanúja szerint Pavlek és társai 2014-2015 óta bűnszervezetben, fiktív szerződések révén mintegy 30 millió eurót vontak ki a Horvát Sí Szövetségből. A gyanú szerint a pénzt offshore cégeken és több országban működő vállalati hálózaton keresztül utalták ki a szövetségtől, nem létező szolgáltatásokra kiállított számlák alapján.

Az ügyben Pavlek mellett több más személy ellen is eljárás indult, köztük a szövetség volt főtitkára, Damir Raos, valamint a szövetségnek dolgozó könyvelőcég vezetője ellen.