2026. május 2. szombat Zsigmond
Egy rakás pénzt tüntettek el a síszövetségben, külföldön fogták el a vezetőt

Kazahsztánban őrizetbe vették Vedran Pavleket, a Horvát Sí Szövetség korábbi vezető tisztségviselőjét, akit a horvát hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy társaival mintegy 30 millió eurót vont ki a szövetségből – közölte Damir Habijan horvát igazságügyi miniszter.

A tárcavezető elmondta: a horvát igazságügyi minisztérium az USKOK korrupcióellenes ügyészség kérésére, a belügyminisztériummal együttműködve megküldte a kazah hatóságoknak a kiadatáshoz szükséges dokumentumokat. Habijan szerint Horvátország arra számít, hogy Pavleket a kazahsztáni eljárás lezárása után a lehető legrövidebb időn belül kiadják.

Pavlek ellen március végén adott ki nemzetközi körözést az Interpol. A horvát hatóságok gyanúja szerint Pavlek és társai 2014-2015 óta bűnszervezetben, fiktív szerződések révén mintegy 30 millió eurót vontak ki a Horvát Sí Szövetségből. A gyanú szerint a pénzt offshore cégeken és több országban működő vállalati hálózaton keresztül utalták ki a szövetségtől, nem létező szolgáltatásokra kiállított számlák alapján.

Az ügyben Pavlek mellett több más személy ellen is eljárás indult, köztük a szövetség volt főtitkára, Damir Raos, valamint a szövetségnek dolgozó könyvelőcég vezetője ellen.

NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma
A hotline-ok tavaly csaknem ötmillió olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban azt mondta, a megelőzésben nagyon fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartása, mert akkor az érintett kiskorúak nagyobb eséllyel merik megosztani az online térben tapasztalt kellemetlenségeket.
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Politikai jelzéssel bíró kulturális bejelentést tett Magyar Péter az alakuló ülésről

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás &quot;csodaszernél&quot;: azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz

Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

2026. május 2. 14:20
Büntetést szabtak ki a Forma-1-ben
2026. május 2. 13:44
Kós Hubert „repült” a vízben
