Gáláns kedvezményt kaptak a távozó politikai vezetők a régi kormánytól

A Magyar Közlönyben közzétett, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt módosítás kiterjed a miniszterekre, a miniszterelnök politikai igazgatójára és nemzetbiztonsági főtanácsadójára, valamint az államtitkárokra, közigazgatási államtitkárokra és helyettes államtitkárokra is - vette észre a 24.hu.

A rendelet külön utal a miniszteri kabineteket vezető kabinetfőnökökre is, akik állami vezetőnek ugyan nem minősülnek, de ezentúl szintén élhetnek a készülékvásárlás lehetőségével hivatali idejük lejártát követően.