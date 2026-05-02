ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Alexander Albon, a Williams thaiföldi versenyzõje (j) érkezik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának a szabadedzésére a floridai Miami Gardensben 2026. május elsején.
Nyitókép: Lynne Sladky

Büntetést szabtak ki a Forma-1-ben

Infostart / MTI

Alexander Albont utólag megbüntették, így a 14. helyett a 19. pozícióból kezdheti meg a Forma-1-es Miami Nagydíj szombati sprintfutamát.

A Williams thaiföldi versenyzője továbbjutott a második szakaszba a pénteki sprintkvalifikáción, de a leggyorsabb körén elhagyta a pályát. A Racing Bulls jelzésére utóbb kivizsgálták az esetet, és törölték Albon folytatást érő eredményét, illetve a második szakaszban elért ideit - a Formula1.com közlése szerint.

A valamivel több mint 100 kilométer versenytávú sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez - sorrendben 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 - pontot. A rövid távú viadalt magyar idő szerint 18 órakor rendezik, 22-től pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzésre kerül sor Miamiben.

A sprintfutam rajtsorrendje

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

2. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

5. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

6. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

7. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

8. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

10. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Kezdőlap    Sport    Büntetést szabtak ki a Forma-1-ben

forma-1

büntetés

alexander albon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Kapitány István bejelentette az új kormány első gazdasági intézkedéseit

Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter a demográfiai válságot nemzetgazdasági súlyú kérdésként értelmezve egyszerre támogatja a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását és bírálja a témáról zajló leegyszerűsítő vitát, különösen a szülészorvos-választás kérdésében. Álláspontja szerint a cél nem a pénzhez és kapcsolatokhoz kötött „biztonság”, hanem egy minden nő számára hozzáférhető, kiszámítható és méltányos szülészeti ellátórendszer, amelyet átlátható adatok, egységes protokollok és egyértelmű állami–magán határok támasztanak alá. Egy másik megszólalásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kórházi mosdók alapvető higiénés ellátása a gyakorlatban elmaradt a 2026. január 1-jétől elvárt szinttől, míg Vitézy Dávid a vasút nyári felkészülésének kényszerét emeli ki, rövid távon akár nemzetközi vasúti együttműködés szükségességét is felvetve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat

Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×