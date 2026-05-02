Büntetést szabtak ki a Forma-1-ben

A Williams thaiföldi versenyzője továbbjutott a második szakaszba a pénteki sprintkvalifikáción, de a leggyorsabb körén elhagyta a pályát. A Racing Bulls jelzésére utóbb kivizsgálták az esetet, és törölték Albon folytatást érő eredményét, illetve a második szakaszban elért ideit - a Formula1.com közlése szerint.
A valamivel több mint 100 kilométer versenytávú sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez - sorrendben 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 - pontot. A rövid távú viadalt magyar idő szerint 18 órakor rendezik, 22-től pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzésre kerül sor Miamiben.
A sprintfutam rajtsorrendje
1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
George Russell (brit, Mercedes)
4. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
5. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
6. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
7. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
8. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
10. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)