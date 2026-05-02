Fülhúzás és bosszúhadjárat - áll a bál egy győri óvodánál

A vizsgálat egy szülői bejelentést követően indult, amely szerint az érintett óvodapedagógus gyermekeket bántalmazott: a beszámolók fejre mérést ütést, koppintást, valamint fülhúzást említenek. A bejelentő szerint összesen négy gyermek számolt be hasonló esetekről. A szülő kifogásolta továbbá az intézmény belső kivizsgálásának körülményeit is.

Lehotzky Józsefné, az Örömhír Óvoda igazgatója a kisalfold.hu megkeresésére közölte, hogy az érintett, korábban elismert munkát végző pedagógus azóta távozott az intézményből. Az igazgató hangsúlyozta: bár az ilyen jellegű fegyelmezési módszerek nem elfogadhatóak, álláspontja szerint

bűncselekmény nem történt, csupán jogsértés,

és az ügyet a fenntartó, valamint az Oktatási Hivatal is lezárta már.

Az intézményvezető a történteket egy konkrét szülő személyes bosszúhadjáratának tulajdonítja, amelynek hátterében állítása szerint az áll, hogy a család kisebbik gyermekét nem vették fel az iskolába.

Az igazgató jelezte: jogi lépéseket tesz a szülő ellen az óvoda jó hírnevének megsértése miatt. A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Fotónk illusztráció.