2026. május 2. szombat Zsigmond
Fülhúzás és bosszúhadjárat - áll a bál egy győri óvodánál

Infostart

Büntetőeljárást indított a Győri Rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntett gyanúja miatt a győri Örömhír Óvoda egyik korábbi munkatársa ellen. Az ügyben, amely tavaly decemberben vette kezdetét, több tanú kihallgatása már megtörtént.

A vizsgálat egy szülői bejelentést követően indult, amely szerint az érintett óvodapedagógus gyermekeket bántalmazott: a beszámolók fejre mérést ütést, koppintást, valamint fülhúzást említenek. A bejelentő szerint összesen négy gyermek számolt be hasonló esetekről. A szülő kifogásolta továbbá az intézmény belső kivizsgálásának körülményeit is.

Lehotzky Józsefné, az Örömhír Óvoda igazgatója a kisalfold.hu megkeresésére közölte, hogy az érintett, korábban elismert munkát végző pedagógus azóta távozott az intézményből. Az igazgató hangsúlyozta: bár az ilyen jellegű fegyelmezési módszerek nem elfogadhatóak, álláspontja szerint

bűncselekmény nem történt, csupán jogsértés,

és az ügyet a fenntartó, valamint az Oktatási Hivatal is lezárta már.

Az intézményvezető a történteket egy konkrét szülő személyes bosszúhadjáratának tulajdonítja, amelynek hátterében állítása szerint az áll, hogy a család kisebbik gyermekét nem vették fel az iskolába.

Az igazgató jelezte: jogi lépéseket tesz a szülő ellen az óvoda jó hírnevének megsértése miatt. A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Fura adat mutatja a magyar mezőgazdaság problémáját

Mérséklődött a növényvédőszerek értékesített volumene 2025-ben az előző évhez képest, a biológiai szerek nélkül számítva 5,3 százalékkal zsugorodott, az összérték pedig elérte a 126,2 milliárd forintot – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben.
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Sokan meg vannak győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető termelékenységnövekedés meg fogja oldani a fejlett gazdaságok fenntarthatatlan költségvetési hiányának problémáját. Az elgondolás szerint a mesterséges intelligencia magasabb adóbevételeket eredményez a kormányzatok számára, így még a legpazarlóbb országok esetében is csökken majd a deficit mértéke. Ez akár igaz is lehet. Sokkal több okunk van azonban azt feltételezni, hogy ezek a várakozások veszélyesen optimisták.

Kvíz: Hírek, amik megváltoztatták a világot - Mennyire ismered a médiatörténet legfontosabb pillanatait?

A média nemcsak tudósít a történelemről, hanem formálja is azt. A sajtószabadság napja alkalmából tesztelheted napi kvízünkkel, mennyire ismered a média legnagyobb pillanatait.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

