2026. március 20. péntek
Egy Tesla elektromos autó belső tere a márka egyik autószalonjában kiállított járműben.
Közelebb kerülhetünk a Teslák itthoni önvezetéséhez

Egy európai uniós ország közlekedési hatósága hamarosan megadhatja az engedélyt.

Április 10-én adhatják meg Hollandiában a Teslák önvezető funkciójának aktiválására a hatóságok a zöld lámpát – írja a Villanyautósok.hu szakportál.

Pénteken reggel a Tesla hivatalos európai X-fiókján megerősítették, hogy a vállalat befejezte a demonstrációkat és a tesztutakat, illetve leadta a szükséges dokumentációt ahhoz, hogy a holland hatóságok kiadhassák az engedélyt az FSD (Supervised) bevezetéséhez. Mint írják, a cég közleménye szerint az elmúlt 18 hónapban 1,6 millió kilométert vezetett mesterséges intelligenciájuk az Európai Unió területén. Emellett túl vannak 4500-nál is több tesztpályás gyakorlaton, és több mint 13 ezer ügyfeles tesztúton is.

A cég a demonstrációk mellett több ezer oldalnyi dokumentációt is leadott, amely több mint 400 követelmény teljesítését hivatott bizonyítani. Ezt több tucat tanulmánnyal támogatták meg, amely elemezte az adatokat. A holland RDW tájékoztatása szerint még körülbelül három hétre van szükségük ahhoz, hogy mindent leellenőrizzenek és mérlegeljenek.

Nem hivatalos források alapján a hatóságok elégedettek voltak a tesztutakkal, demonstrációkkal, csak néhány apróbb szoftveres módosítást kértek

– olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, a Tesla 2025 novemberében erősítette meg hivatalosan a tényt, hogy akkor már egy éve dolgoztak a felügyelet mellett működő önvezető rendszerük biztonságának és képességeinek az európai döntéshozóknak történő demonstrálásán. Ezt abban a reményben tették, hogy Amerikához, Ausztráliához és Kínához hasonlóan nálunk is engedélyezik az FSD (Supervised) bevezetését.

Mivel Európa az ENSZ illetékes szervének rendelkezéseit követi a kérdésben, amely rendkívül lassan változik, a leggyorsabb módszernek az tűnt, ha a 39-es cikkely szerinti kivételes eljárást kérik, hogy elindíthassák a szolgáltatást. A cég ezt meg is tette, évtizedes partnerét, a holland közlekedési hatóságot, az RDW-t választva ehhez – írta a Villanyautósok.

A holland engedély nem jelenti azt, hogy az FSD automatikusan a teljes Európai Unióban használható, és

továbbra is csak arra ad majd lehetőséget, hogy emberi felügyelet mellett működhessen a rendszer. Ugyanakkor az uniós szabályok szerint ha az egyik tagállam hatósága megadja az engedélyt, akkor a többiek már gyorsított eljárásban adhatnak ki hasonló jóváhagyást.

Ahhoz, hogy a rendszer végül ténylegesen Level 4/5 szinten, emberi felügyelet, sőt akár kormány és pedálok nélkül működhessen, arra lesz szükség, hogy ezután több millió, milliárd biztonságos kilométert demonstráljon az autógyártó, illetve a rendszert használó európai ügyfelek. Kiemelik, nem feltétlenül arról van szó, hogy egyetlen baleset is visszaállítaná a számlálót, de jó esély van rá, hogy az emberi sofőrökhöz képest „pár nagyságrenddel biztonságosabb” működést kell bizonyítani.

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen" – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Április elején Budapestre érkezik az amerikai alelnök. J. D. Vance, erősítette meg Szijjártó Péter egy interjúban.

Kádár L. Gellért nemrég a Hunyadi címszerepéért vehette át a legjobb színésznek járó elismerést a Televíziós Újságírók Díjátadóján.

The US president called on allies to secure the vital oil shipping lane last week, but said on Tuesday "most" told the US they did not want to get involved.

2026. március 20. 06:50
Felejtős lehet a „nincs térerő” kifejezés az egyik márkánál
2026. március 20. 04:30
Egy eltűnt földrész titkaira bukkantak az Északi‑tenger mélyén
