Közelebb kerülhetünk a Teslák itthoni önvezetéséhez

Április 10-én adhatják meg Hollandiában a Teslák önvezető funkciójának aktiválására a hatóságok a zöld lámpát – írja a Villanyautósok.hu szakportál.

Pénteken reggel a Tesla hivatalos európai X-fiókján megerősítették, hogy a vállalat befejezte a demonstrációkat és a tesztutakat, illetve leadta a szükséges dokumentációt ahhoz, hogy a holland hatóságok kiadhassák az engedélyt az FSD (Supervised) bevezetéséhez. Mint írják, a cég közleménye szerint az elmúlt 18 hónapban 1,6 millió kilométert vezetett mesterséges intelligenciájuk az Európai Unió területén. Emellett túl vannak 4500-nál is több tesztpályás gyakorlaton, és több mint 13 ezer ügyfeles tesztúton is.

A cég a demonstrációk mellett több ezer oldalnyi dokumentációt is leadott, amely több mint 400 követelmény teljesítését hivatott bizonyítani. Ezt több tucat tanulmánnyal támogatták meg, amely elemezte az adatokat. A holland RDW tájékoztatása szerint még körülbelül három hétre van szükségük ahhoz, hogy mindent leellenőrizzenek és mérlegeljenek.

Nem hivatalos források alapján a hatóságok elégedettek voltak a tesztutakkal, demonstrációkkal, csak néhány apróbb szoftveres módosítást kértek

– olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, a Tesla 2025 novemberében erősítette meg hivatalosan a tényt, hogy akkor már egy éve dolgoztak a felügyelet mellett működő önvezető rendszerük biztonságának és képességeinek az európai döntéshozóknak történő demonstrálásán. Ezt abban a reményben tették, hogy Amerikához, Ausztráliához és Kínához hasonlóan nálunk is engedélyezik az FSD (Supervised) bevezetését.

Mivel Európa az ENSZ illetékes szervének rendelkezéseit követi a kérdésben, amely rendkívül lassan változik, a leggyorsabb módszernek az tűnt, ha a 39-es cikkely szerinti kivételes eljárást kérik, hogy elindíthassák a szolgáltatást. A cég ezt meg is tette, évtizedes partnerét, a holland közlekedési hatóságot, az RDW-t választva ehhez – írta a Villanyautósok.

A holland engedély nem jelenti azt, hogy az FSD automatikusan a teljes Európai Unióban használható, és

továbbra is csak arra ad majd lehetőséget, hogy emberi felügyelet mellett működhessen a rendszer. Ugyanakkor az uniós szabályok szerint ha az egyik tagállam hatósága megadja az engedélyt, akkor a többiek már gyorsított eljárásban adhatnak ki hasonló jóváhagyást.

Ahhoz, hogy a rendszer végül ténylegesen Level 4/5 szinten, emberi felügyelet, sőt akár kormány és pedálok nélkül működhessen, arra lesz szükség, hogy ezután több millió, milliárd biztonságos kilométert demonstráljon az autógyártó, illetve a rendszert használó európai ügyfelek. Kiemelik, nem feltétlenül arról van szó, hogy egyetlen baleset is visszaállítaná a számlálót, de jó esély van rá, hogy az emberi sofőrökhöz képest „pár nagyságrenddel biztonságosabb” működést kell bizonyítani.