ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.7
usd:
313.25
bux:
132633.84
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
III. Károly brit király (b), Donald Trump amerikai elnök (k) és felesége, Melania Trump (j) az uralkodó tiszteletére tartott díszvacsorán a washingtoni Fehér Házban 2026. április 28-án. A brit királyi pár négynapos hivatalos látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban, amelynek során részt vesznek az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából tartott megemlékezéseken.
„A két király” – a teázásnál jóval többről szólt III. Károly washingtoni útja

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A történelem során másodszor mondott beszédet az amerikai Kongresszusban brit uralkodó. III. Károly és felesége, Kamilla akkor érkezett állami látogatásra, amikor megroggyanni látszik a két szövetséges kapcsolata, többek között az iráni háború miatt. Donald Trump amerikai elnök azonban azt mondta, egyetértés van.

A brit–amerikai viszonyt szeretik „különleges kapcsolatnak” nevezni, de az iráni háború, a NATO jövője vagy Ukrajna támogatása kérdésében néha nincs egy hullámhosszon a kultúrájában egymáshoz kötődő két ország.

Ezt tanúsítják Donald Trump amerikai elnök Keir Starmer brit miniszterelnök felé tett pikírt megjegyzései, például, hogy „ő nem egy Churchill”. Az új brit nagykövet pedig, mintha nem lett volna elég az előző, Peter Mandelson körüli botrány, példátlan diplomáciai ballépést tett. „Nem használnám a különleges viszony kifejezést, Amerikának inkább Izraellel van különleges viszonya” – mondta még februárban. A szöveget a mostani királyi vizit alkalmával ásta elő a sajtó.

III. Károly és felesége, Kamilla, ebben a helyzetben indult a tengeren túlra, hogy „megpuhítsa” a királyi külsőségekre ismerten fogékony Donald Trumpot.

Az uralkodó az amerikai Kongresszusban felszólalva, kódoltan és kevésbé kódoltan azt hangsúlyozta, hogy soha nem volt fontosabb a két ország és nép köteléke. Említette Európát és a NATO-t és arra utalt: Washingtonnak nem kéne hallgatnia „a szirénhangokra, amelyek a bezárkózást sürgetik”. Megjegyezte: a történelemben épp azután aktiválták a NATO alapszerződés 5., közös védelmi cikkelyét, hogy az Egyesült Államokat 2001. szeptember 11-én terrortámadás érte. Mindez Trump azon fenyegetéseire való utalás volt, hogy az Egyesült Államok kiléphet a szövetségből.

A szekértáborokra szakadt amerikai demokraták és republikánusok példátlan egyetértésben többször felállva tapsolták meg. Kedvenc témáját, a környezet- és klímavédelmet is úgy csomagolta be, hogy emlékeztetett Roosevelt elnök nemzeti park programjára és arra, hogy a természet „legértékesebb közös kincsünk” – igaz itt már csak a demokraták ugrottak fel.

Washington, 2026. április 29. A négynapos állami látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó III. Károly brit királyt (k) tapsolják képviselõk a beszéde után az amerikai törvényhozás, a kongresszus két házának együttes ülésén a washingtoni Capitoliumban 2026. április 28-án. MTI/EPA/Reuters pool/Kylie Cooper
Washington, 2026. április 29. A négynapos állami látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó III. Károly brit királyt (k) tapsolják képviselõk a beszéde után az amerikai törvényhozás, a kongresszus két házának együttes ülésén a washingtoni Capitoliumban 2026. április 28-án. MTI/EPA/Reuters pool/Kylie Cooper

A házigazda, Donald Trump a közös teázások és fogadások alkalmával is kénytelen volt visszafogni a briteknek címzett korábbi cikizős beszólásokat a hadseregükről és a hadiflottájukról. Viszont elemzők szerint odaszúrt Starmer miniszterelnöknek azzal, hogy azt állította: a király egyetértett vele abban, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere.

Erre a Buckingham-palota diplomatikusan azzal válaszolt, hogy „a Király figyelembe veszi kormánya jól ismert álláspontját a nukleáris fegyverek elterjedése elleni fellépésben”.

Kommentátorok megjegyezték: az uralkodó azon kevés brit vezető egyike, akire Donald Trump valamennyire hallgat. Ezt erősítette meg, ahogy a két államfő többször viccelődött egymással és a róluk készült kép, amelyen együtt nevettek. A Fehér Ház az X-en gyorsan „a két király” felirattal kommentálta mindezt, odaszúrva a Trump-ellenes, „nem a királyokra” szlogennel tüntetőknek.

A britek számára mindez példa volt arra, miért hasznos nekik a monarchia: egy politikai pártból kikerülő államfőnek ebben az esetben nem lehet akkora befolyása, mint a politikai nyilatkozatoktól elzárkózó uralkodónak. Kérdés, hogy hosszú távon mindez segít-e megőrizni a „különleges kapcsolatot”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    „A két király” – a teázásnál jóval többről szólt III. Károly washingtoni útja

nagy-britannia

egyesült államok

donald trump

iii. károly

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!

A Federal Reserve áprilisi ülésén változatlanul hagyta a kamatokat, miközben az infláció tartósan a cél felett maradt, elsősorban az energiaár-sokk miatt. Jerome Powell – aki utoljára jelent meg a Fed elnökeként a kamatdöntés után – azt mondta, a gazdaság még növekszik, de a munkaerőpiac gyengül, így a jegybank nem lát olyan belső túlfűtöttséget, ami azonnali szigorítást indokolna. A Fed ezért kivár, és az adatokat figyelve dönt a következő lépésekről, miközben az infláció visszaterelését elnyújtott pályán képzeli el a foglalkoztatási károk mérséklése érdekében. Az adatok alapján úgy látják, hogy a vámemelések hatásai csak egyszeri hatást gyakoroltak a fogyasztói árakra. Powell emellett figyelmeztetett, hogy a jegybanki függetlenséget jogi és politikai nyomás éri Donald Trump elnöksége alatt, ez szerinte a gazdaság stabil működésének egyik alapfeltételét veszélyezteti, de nem várja utódjától Kevin Warshtól, hogy engedne a nyomásnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder. The victims, aged 76 and 34, are in a stable condition, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 16:39
Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt
2026. április 29. 06:46
Egyre több medve járja a határt
×
×