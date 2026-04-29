A németek tovább húznák a nadrágszíjat

Németország takarékos elveket követő társaival együtt keményen küzd a következő EU-s költségvetés méretének csökkentése érdekében. Mint a Politico írja, ezzel fellángoltak az indulatok a parlamenti képviselők és a nemzeti kormányok között.

Kedden a törvényhozók többsége úgy szavazott, hogy a költségvetés méretét növeljék meg 200 milliárd euróval, tegyenek félre több forrást specifikus programokra, és vessenek ki új, EU-szintű adókat az olyan techóriásokra, mint az Amazon vagy a Google. Emellett az online szerencsejátékra és a kriptovállalatokra is új terhek kivetését javasolták – emlékeztet a Politico.

Mint a cikkben írják, az Európai Bizottság javaslatához képest többet szeretne költeni a Parlament. A bizottság terve szerint 1,8 billió eurót költenének mezőgazdasági támogatásokra, ipari fejlesztésekre és nemzetközi segélynyújtásra. Ezen felül ideje visszafizetni a Covid utáni helyreállítási csomag finanszírozására felvett hitelt is, ez 165 milliárd eurót tesz ki.

A parlament követeléseivel már 2 billió euró felett járnának a költések, az adósságtörlesztést nem beleértve. Hozzáteszik, gyakori dolog, hogy a nemzeti kormányok elutasítják az Európai Parlament követeléseit, hiszen végső soron ők maguk finanszírozzák a költségvetést. Most viszont a parlament ellentart és felveszi a kesztyűt.

A konzervatív Európai Néppárt (EPP), az S&D, a Renew, és a Zöldek is támogatják, hogy több pénz jusson az EU-nak, hogy megküzdjön a védelem és a versenyképesség kihívásaival. Friedrich Merz német kancellár szerint túl nagy költségvetést kérnek. Fontos adalék, hogy országa az EU-s költségvetés egynegyedét adja egymagában. Mindeközben Lengyelország, Spanyolország és Olaszország nagy költségvetést szeretnének, méretes kifizetésekkel a gazdálkodóknak és a kevésbé tehetős régióknak – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, Németország azt sem támogatja, hogy a 165 milliárd eurónyi hitel visszafizetését elhalasszák. Mindeközben Emmanuel Macron francia elnök úgy fogalmazott, „idióta” dolog volna a tartozás gyors visszafizetésére koncentrálni. Egy dolog biztos: a költségvetés elfogadásának nem hivatalos határideje 2026 decembere, addig kell egyezségre jutnia az összes szereplőnek.