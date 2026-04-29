2026. április 29. szerda Péter
Friedrich Merz német kancellár beszél a két Németország 1990-es újraegyesítésérõl megemlékezõ német egység napjának alkalmából tartott ünnepségen Saarbrückenben 2025. október 3-án.
Nyitókép: Christopher Neundorf

A németek tovább húznák a nadrágszíjat

Kisebb Európai Uniós költségvetést szeretnének, és a Covid idejéből származó tartozásokat is visszafizetnék.

Németország takarékos elveket követő társaival együtt keményen küzd a következő EU-s költségvetés méretének csökkentése érdekében. Mint a Politico írja, ezzel fellángoltak az indulatok a parlamenti képviselők és a nemzeti kormányok között.

Kedden a törvényhozók többsége úgy szavazott, hogy a költségvetés méretét növeljék meg 200 milliárd euróval, tegyenek félre több forrást specifikus programokra, és vessenek ki új, EU-szintű adókat az olyan techóriásokra, mint az Amazon vagy a Google. Emellett az online szerencsejátékra és a kriptovállalatokra is új terhek kivetését javasolták – emlékeztet a Politico.

Mint a cikkben írják, az Európai Bizottság javaslatához képest többet szeretne költeni a Parlament. A bizottság terve szerint 1,8 billió eurót költenének mezőgazdasági támogatásokra, ipari fejlesztésekre és nemzetközi segélynyújtásra. Ezen felül ideje visszafizetni a Covid utáni helyreállítási csomag finanszírozására felvett hitelt is, ez 165 milliárd eurót tesz ki.

A parlament követeléseivel már 2 billió euró felett járnának a költések, az adósságtörlesztést nem beleértve. Hozzáteszik, gyakori dolog, hogy a nemzeti kormányok elutasítják az Európai Parlament követeléseit, hiszen végső soron ők maguk finanszírozzák a költségvetést. Most viszont a parlament ellentart és felveszi a kesztyűt.

A konzervatív Európai Néppárt (EPP), az S&D, a Renew, és a Zöldek is támogatják, hogy több pénz jusson az EU-nak, hogy megküzdjön a védelem és a versenyképesség kihívásaival. Friedrich Merz német kancellár szerint túl nagy költségvetést kérnek. Fontos adalék, hogy országa az EU-s költségvetés egynegyedét adja egymagában. Mindeközben Lengyelország, Spanyolország és Olaszország nagy költségvetést szeretnének, méretes kifizetésekkel a gazdálkodóknak és a kevésbé tehetős régióknak – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, Németország azt sem támogatja, hogy a 165 milliárd eurónyi hitel visszafizetését elhalasszák. Mindeközben Emmanuel Macron francia elnök úgy fogalmazott, „idióta” dolog volna a tartozás gyors visszafizetésére koncentrálni. Egy dolog biztos: a költségvetés elfogadásának nem hivatalos határideje 2026 decembere, addig kell egyezségre jutnia az összes szereplőnek.

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder. The victims, aged 76 and 34, are in a stable condition, police say.

2026. április 29. 22:02
Vlagyimir Putyin és Donald Trump hosszú telefonon van túl
2026. április 29. 21:25
Donald Trump Iránról: megfulladnak, mint egy kitömött malac
