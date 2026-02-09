ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 9. hétfő
Új NMHH-podcast – „Az újságírók elé nagy kihívást állítottak az influenszerek”

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az NMHH most induló új podcastsorozata arra keresi a választ, hol húzódnak a szólás- és sajtószabadság jogi határai, és ezek mennyiben esnek egybe azokkal a társadalmi normákkal, amelyek arra vonatkoznak, hogy ki, mit és hogyan mondhat.

A szólás- és sajtószabadsággal foglalkozó podcastsorozatot indított a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság.

Koltay András, az NMHH és a Médiatanács elnöke az első felvételen arról beszélt, hogy az újságírók függetlensége manapság is roppant lényeges.

„Az újságírónak függetlennek kell lennie a politikától, a saját hirdetőitől, reklámozóitól, bizonyos értelemben még akár a potenciális közönségétől is,

ha a közönség nyomása őt az etikai normák figyelmen kívül hagyása felé terelni. De ez egy ideális elképzelés, és ez jogilag nem írható elő” – fogalmazott.

Lampé Ágnes újságíró azt emelte ki, hogy napjainkban egyre bonyolultabbá válik az interjúkészítés, főleg a politikusokkal.

„Politikai interjúkat készíteni ma Magyarországon nagyon nehéz. És akkor hogy tájékoztassam a közönséget, ha ilyen nehéz ezeket az interjúkat elkészíteni, összehozni? Ez ide-oda necces kérdés, mert ha egy politikussal szeretnék interjút készíteni, de ő azt mondja, hogy köszöni, nem jön el, és nem akarja azt az interjút adni, akkor hogy tájékoztassam a nyilvánosságot?” – részletezte.

Koltay András a szólásszabadság fontosságára is kitért.

„Sok évszázados hagyománya van némelyik országban a szólásszabadságnak, és mégis a mai napig késhegyre menő viták zajlanak arról, hogy például egy angol polgár mit mondhat a bevándorlásról és mit nem. Ez folyamatos küzdelem, birkózás az állam, a kormányzatok, az állampolgárok, a jogászok, a civil szervezetek, a tudósok és mások részvételével, amit a technológia folyamatos változásai nyilván még inkább felerősítenek, szükségessé tesznek. Azt hiszem, nem nagyon tudunk olyan országot mondani, ahol feketén-fehéren azt lehet mondani, hogy ott szólásszabadság van. Talán olyat tudunk mondani, ahol feketén-fehéren kijelenthető, hogy nincs: Észak-Koreában vélhetően nincs, és egyébként a két szélsőség közötti skálán helyezkednek el valahol azok a demokratikus országok, amelyek ezeket a küzdelmeiket évszázadok óta önmagukkal, a mi esetünkben külső erőkkel szemben is történelmi okokból folytatják.”

Lampé Ágnes jelezte, hogy a megváltozott technikai lehetőségek mellett az újságíróknak is új kihívásokkal kell megküzdeniük.

„Azt látom, hogy azért a jó újságírás hosszú távon mégiscsak megmarad, annak ellenére, hogy milyen kihívások kerülnek elő. Nagyon sokan kiestek és feladták ezt a harcot, teljesen érthető módon. Gondoljunk bele! Van egy celebritás, egy influenszer, és azt mondja, hogy süt a nap. És akkor ezt nagyon sokan követik, mert azt mondják, hogy hú, de jól megmondta, jól beszél, érdekes, jól néz ki, látványos a vizuális rész, ami ma már nagyon számít. Biztos, hogy sokan szeretni fogják, meg elfogadják az ő véleményét, de

ez távolról sem újságírás.

Most ehhez kell az újságíróknak felkötni azt a bizonyos dolgot azért, hogy ők is tudjanak olyan jól írni és olyan érdekesen. Ez nem kis kihívást jelent.”

Koltay András hangsúlyozta azt is, hogy a médiát minden kritika ellenére is a kulturális szolgáltatások körébe kell sorolni, elemi érdekünk, hogy a jövőben is fennmaradjon.

nmhh

sajtó

szólásszabadság

koltay andrás

influenszer

lampé ágnes

