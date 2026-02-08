ARÉNA - PODCASTOK
Egy gleccser fala, amint egy méretes jégdarab a tengerbe szakad.
Nyitókép: Unsplash

Új terv született a Végítélet-gleccser megmentésére

Infostart

A mérnököknek egy erős és ellenálló megoldással kell előállniuk a zord körülmények miatt, máskülönben a gleccser, ha teljesen elolvad, több mint hatvan centiméterrel emeli meg a tengerszintet.

Egy „függönyfal” felépítésével akadályoznák meg a Thwaites-gleccser, más néven Végítélet-gleccser olvadását – írja az Interesting Engineering cikke nyomán a 24.hu.

A kutatók régóta figyelik az Antarktiszon található Thwaites-gleccser olvadását, és azért is emlegetik Végítélet-gleccserként, mert ha teljesen elolvadna, az mintegy 65 centiméterrel emelné meg a globális tengerszintet. Ráadásul ez nem sci-fi, ugyanis

a gigantikus jégtömeg gyorsan olvad, egyes mérések szerint évente 800 métert is zsugorodhat.

A gleccser erodálódásáért a meleg tengervíz a felelős, és a folyamat megállításához az emberiségnek nem lenne szabad további szén-dioxidot és más üvegházhatású gázokat a légkörbe juttatnia, a már ott lévőket pedig el kellene távolítania. Még ha minderre azonnal sor kerülne, akkor is hosszú évtizedekbe telne, mire az olvadás megállna.

A Seabed Anchored Curtain (SAC) nevű projekt klímakutatói és mérnökei viszont egy új megoldással álltak elő: konkrétan fizikailag vágnák el a meleg tengervíz útját egy, a tengerbe telepített „függönnyel”, így mérsékelve a gleccser olvadását.

A kutatók elismerik, hogy ez a klímaváltozás problémáját ugyan nem oldaná meg, azonban időt nyerne ahhoz, hogy az üvegházhatású gázokat célzó korlátozások elkezdjék éreztetni a hatásukat.

Az építmény 152 méter magas lenne, és körülbelül 80 kilométer hosszan húzódna a Thwaites-gleccser előtt. Az egész szerkezetet a tengerfenékhez rögzítenék, megakadályozva, hogy a melegebb tengervíz alulról bomlassza a jégtömeget. Első lépésként a mérnökök három év alatt megterveznék és letesztelnék a „függöny” prototípusát, előzetes költségvetésnek pedig 10 millió dollárt határoztak meg.

A szerkezetet rendkívül strapabíróra kell tervezniük, ugyanis ellen kell állnia az Antarktisz szélsőséges körülményeinek, a víznyomásnak, a jég mozgásának, valamint annak is, hogy hosszú távon az óceánban maradjon. Emiatt a megvalósítás és a telepítés még hosszú évekbe telhet.

