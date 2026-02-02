Olyasmit találtak a kutatók egy sötét, víz alatti barlangban, ami ablakot nyit a Föld gyerekkorára

A Dél-kínai-tenger türkizkék felszíne alatt egy sötét titok rejtőzik: a Sansha Yongle, vagy közismertebb nevén a Sárkánylyuk – írja a Times of India cikke nyomán az Index. Ez egy függőleges víz alatti barlang, ami közel 300 méteres mélységbe nyúlik le, kiérdemelve ezzel a legmélyebb ilyen képződménynek járó címet.
A Sárkánylyuk nem egy átlagos tengeri öböl, geológiai adottságai miatt a vize szinte teljesen elszigetelt a környező óceántól. Mivel a falai meredekek, a bejárata pedig szűk, a mélyebb rétegekben a víz nem cirkulál. Ennek következménye egy drasztikus fizikai jelenség: a felszíntől távolodva az oxigénszint meredeken zuhanni kezd, majd egy ponton az életető gáz teljesen elfogy.
Ebben a sötét és oxigénmentes környezetben elképzelhetetlen az élet a halak és növények számára, a mikroszkopikus lényeknek viszont maga a paradicsom.
A kínai First Institute of Oceanography (FIO) kutatói robotizált mintavevőkkel hatoltak le a legmélyebb zónákba. A laboratóriumi elemzések során a legmodernebb DNS-szekvenálási technológiát alkalmazták, amely során nem magukat a vírusokat tenyésztették ki, hanem azok genetikai kódját „olvasták ki” a vízmintákból.
A kutatók végül 1700 különböző vírustípust azonosítottak, ami már önmagában is nagy eredmény, viszont tovább súlyozza a felfedezés különlegességét, hogy ezek jelentős része korábban teljesen ismeretlen volt. Mi több, olyan genetikai sorrendeket találtak, amelyek nem egyeznek egyetlen nemzetközi adatbázissal sem, tehát ahhoz hasonlatos a dolog, mintha egy idegen bolygó élővilágát vizsgálnák.
A kutatók szeretnének mindenkit megnyugtatni: az „1700 új vírus” elsőre ijesztően hangzik, viszont ezek nem az emberre, hanem a mélyben élő baktériumokra specializálódtak.
Úgynevezett bakteriofágokról van szó, amelyek kulcsszerepet játszanak az ökoszisztéma egyensúlyában.
„A vírusok itt nem pusztító kórokozók, hanem a rendszer mérnökei. Szabályozzák a baktériumok számát, segítik a génátvitelt az élőlények között, és fontos szerepet játszanak a tápanyagok körforgásában egy olyan helyen, ahol nincs napfény, ami energiát adna” – magyarázzák a kutatók, ugyanis a Sárkánylyuk mélyén lehetetlen a fotoszintézis, így a kemoszintézis az egyetlen járható út: a mikrobák kénből és egyéb vegyi anyagokból nyernek energiát, a vírusok pedig szorosan együttműködnek velük ebben a különös anyagcserében.
A felfedezés azért jelentős, mert messze túlmutat a tengerbiológián, az ugyanis egyfajta
természetes laboratóriumként szolgál, amely modellezi a Föld korai állapotait, amikor az óceánok még oxigénszegények voltak.
Emellett a felfedezés az asztrobiológusok számára is kincsesbánya: ha itt, ilyen extrém körülmények között ilyen gazdag és komplex életközösség létezhet, az növeli az esélyét annak, hogy a Jupiter vagy a Szaturnusz jéggel borított holdjainak mélyén is hasonló világokra bukkanhatunk.
Chinese marine scientists discovered approximately 1,730 distinct viruses in the Yongle Blue Hole, known as the Dragon Hole, the world's deepest known blue hole in the South China Sea, plunging nearly 1,000 feet deep. The study reveals 77% of these viruses as novel, primarily… pic.twitter.com/cSAauURHzb— Stephen hawking (@hawking2023) January 26, 2026