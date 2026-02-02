Olyasmit találtak a kutatók egy sötét, víz alatti barlangban, ami ablakot nyit a Föld gyerekkorára

A Dél-kínai-tenger türkizkék felszíne alatt egy sötét titok rejtőzik: a Sansha Yongle, vagy közismertebb nevén a Sárkánylyuk – írja a Times of India cikke nyomán az Index. Ez egy függőleges víz alatti barlang, ami közel 300 méteres mélységbe nyúlik le, kiérdemelve ezzel a legmélyebb ilyen képződménynek járó címet.

A Sárkánylyuk nem egy átlagos tengeri öböl, geológiai adottságai miatt a vize szinte teljesen elszigetelt a környező óceántól. Mivel a falai meredekek, a bejárata pedig szűk, a mélyebb rétegekben a víz nem cirkulál. Ennek következménye egy drasztikus fizikai jelenség: a felszíntől távolodva az oxigénszint meredeken zuhanni kezd, majd egy ponton az életető gáz teljesen elfogy.

Ebben a sötét és oxigénmentes környezetben elképzelhetetlen az élet a halak és növények számára, a mikroszkopikus lényeknek viszont maga a paradicsom.

A kínai First Institute of Oceanography (FIO) kutatói robotizált mintavevőkkel hatoltak le a legmélyebb zónákba. A laboratóriumi elemzések során a legmodernebb DNS-szekvenálási technológiát alkalmazták, amely során nem magukat a vírusokat tenyésztették ki, hanem azok genetikai kódját „olvasták ki” a vízmintákból.

A kutatók végül 1700 különböző vírustípust azonosítottak, ami már önmagában is nagy eredmény, viszont tovább súlyozza a felfedezés különlegességét, hogy ezek jelentős része korábban teljesen ismeretlen volt. Mi több, olyan genetikai sorrendeket találtak, amelyek nem egyeznek egyetlen nemzetközi adatbázissal sem, tehát ahhoz hasonlatos a dolog, mintha egy idegen bolygó élővilágát vizsgálnák.

A kutatók szeretnének mindenkit megnyugtatni: az „1700 új vírus” elsőre ijesztően hangzik, viszont ezek nem az emberre, hanem a mélyben élő baktériumokra specializálódtak.

Úgynevezett bakteriofágokról van szó, amelyek kulcsszerepet játszanak az ökoszisztéma egyensúlyában.

„A vírusok itt nem pusztító kórokozók, hanem a rendszer mérnökei. Szabályozzák a baktériumok számát, segítik a génátvitelt az élőlények között, és fontos szerepet játszanak a tápanyagok körforgásában egy olyan helyen, ahol nincs napfény, ami energiát adna” – magyarázzák a kutatók, ugyanis a Sárkánylyuk mélyén lehetetlen a fotoszintézis, így a kemoszintézis az egyetlen járható út: a mikrobák kénből és egyéb vegyi anyagokból nyernek energiát, a vírusok pedig szorosan együttműködnek velük ebben a különös anyagcserében.

A felfedezés azért jelentős, mert messze túlmutat a tengerbiológián, az ugyanis egyfajta

természetes laboratóriumként szolgál, amely modellezi a Föld korai állapotait, amikor az óceánok még oxigénszegények voltak.

Emellett a felfedezés az asztrobiológusok számára is kincsesbánya: ha itt, ilyen extrém körülmények között ilyen gazdag és komplex életközösség létezhet, az növeli az esélyét annak, hogy a Jupiter vagy a Szaturnusz jéggel borított holdjainak mélyén is hasonló világokra bukkanhatunk.