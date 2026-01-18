ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hegedûs Csaba professzor, tanszekvezetõ betegellátás közben. A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán folyamatosan bõvítik az oktatásban, kutatásban, gyógyításban alkalmazható modern eszközparkot, ami a digitális fogászat meghonosítását szolgálja. Jelenleg közel 700 hallgató tanul a karon magyar és angol nyelven. MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTVA/Oláh Tibor

Nincs már messze az a gyógyszer, amitől újra kinőhet a fogunk

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az állatkísérletek után hamarosan embereken is elkezdik tesztelni japán kutatók azt az újfajta gyógyszert, ami segíthet a fogukat elvesztő betegeknek. Az eljárás először kisgyermekeknek jelenthet segítséget, de ha a gyógyszer engedélyeztetése sikerrel jár, akkor 2030-tól a felnőttek is igénybe vehetik.

Ha az emberi csontok eltörnek, képesek regenerálódni, akár úgy is, hogy egy részük visszanő, de a fogaknál hiányzik ez a tulajdonság. Ha kihúzza őket az orvos, nem tudnak újra kinőni. Az oszakai Kitano Kórház tudósai 2024 óta kísérleteznek egy olyan eljárással, aminek köszönhetően az emberek foga képes lehet újra kinőni. A szakemberek már régóta foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy miként lehetne ezen a területen áttörést elérni – mondta az InfoRádiónak Zsembery Ákos, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Orálbiológiai Tanszékének vezetője.

„Mint ismert, az embereknek két fogazata van: a tejfog, illetve a maradandó fog, de a kutatások szerint létezik egy harmadlagos fogazat is, ami fogcsíra formájában van jelen az emberi szervezetben” – magyarázta, hozzátéve, hogy ennek a fogkezdeménynek kinövesztését segítheti a japán gyógyszer. A tanszékvezető ismertetése szerint a fog növekedését különböző gének szabályozzák, és az első két fogazat kinövése természetes módon is bekövetkezik, viszont a harmadlagos fogazat egyfajta gátlás alatt van. „A japán kutatók szerint ha ezt felszabadítják, akkor a harmadlagos fogazat is kinőhet.”

Zsembery Ákos arról is beszélt, hogy leginkább kiknek segíthet ez a terápia és mikor lehet a hétköznapok része. „A biztonsági vizsgálatokat a 30 és 65 év közötti felnőtteken végzik, majd a célcsoportja a terápiának azok a 2 és 7 év közötti gyerekek lesznek, akiknek veleszületetten a teljes fogazatuk hiányzik.

A technológiával a fogpótlást nem implantátummal, hanem természetes fogfejlődéssel, vagy szövet kialakulásával lehetne biztosítani”

– magyarázta a kutatás jelentőségét.

Fognövesztés idős korban?

A biztonságossági vizsgálatok a szakember tudomása szerint egy-két évet vesznek igénybe. „Ha a japán kutatók első körben sikerrel járnak, akkor a második lépcsőben az eljárás engedélyeztetési folyamatba kerül, és ha minden jól megy, a 2030-as évek elején várható a gyógyszer bevezetése” – jósolja a szakember.

A tanszékvezető elmondta azt is, hogy ezen a területen mi jelentheti a legkomolyabb mérföldkövet. „Roppant fontos szerepet játszhat a beteg életminőségének javulásában, és tulajdonképpen az emberek élethosszát is pozitívan befolyásolná, ha nemcsak a veleszületett foghiányokat, hanem az idősebb korban fellépő foghiányokat is kezelni lehetne ezzel a módszerrel” – összegzett Zsembery Ákos.

A japán kutatók szerint a korábbi állatkísérletekben nem jelentkeztek mellékhatások, így a szakemberek bíznak benne, hogy ezúttal sem kell ilyesmivel számolni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Nincs már messze az a gyógyszer, amitől újra kinőhet a fogunk

semmelweis egyetem

fogpótlás

orálbiológia

zsembery ákos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nincs már messze az a gyógyszer, amitől újra kinőhet a fogunk

Nincs már messze az a gyógyszer, amitől újra kinőhet a fogunk
Az állatkísérletek után hamarosan embereken is elkezdik tesztelni japán kutatók azt az újfajta gyógyszert, ami segíthet a fogukat elvesztő betegeknek. Az eljárás először kisgyermekeknek jelenthet segítséget, de ha a gyógyszer engedélyeztetése sikerrel jár, akkor nem olyan sokára a felnőttek is igénybe vehetik.
„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon - közölte az amerikai képviselőház elnöke

„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon" - közölte az amerikai képviselőház elnöke

Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: Grönland nem az Egyesült Államok területe, de a Dániához tartozó autonóm sziget földrajzi elhelyezkedése okán stratégiai fontosságú "nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ összes szabadságszerető népe számára".
 

Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között

VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közösen küldtek kemény üzenetet Donald Trumpnak: veszélyes eszkaláció miatt kongatják a vészharangot

Közösen küldtek kemény üzenetet Donald Trumpnak: veszélyes eszkaláció miatt kongatják a vészharangot

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól 10 százalékos vámot helyezett kilátásba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen a 322 településen változott a kommunális adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól

Ezen a 322 településen változott a kommunális adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól

A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen says the country wants to co-operate, adding "it is not we who are seeking conflict".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 08:58
Itt az első magyar AI-leleplező fejlesztés – ingyen, bárkinek
2026. január 17. 13:31
Természetes „anyagcsere” zajlik a Föld és a Hold között, és nem áll meg
×
×
×
×